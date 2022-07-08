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Aileye, akrabalara ve arkadaşlara özel resimli Kurban Bayramı mesajları! Resimli, en güzel ve farklı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

08.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı mesajları ilgiyle takip ediliyor. Tüm sene boyu heyecanla beklenen Kurban Bayramı geldi çattı. Vatandaşlar WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlardan sevdiklerine, ailesine ve akrabalarına iletmek üzere en güzel ve farklı bayram mesajlarını araştırıyor. Sizler için en farklı bayram mesajlarını derledik. İşte aileye, akrabalara ve arkadaşlara özel resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

Aileye, akrabalara ve arkadaşlara özel resimli Kurban Bayramı mesajları! Resimli, en güzel ve farklı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Kurban Bayramı mesajları her sene olduğu gibi 2022'de de vatandaşlar tarafından sık sık sorgulanıyor. Vatandaşlar ibadetler için hazırlıklarını sürdürürken, en güzel ve farklı bayram mesajları da merak ediliyor. Kurban Bayramı bu yıl 9 ve 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak ediliyor. İşte aileye, arkadaşa ve akrabalara özel en güzel ve resimli Kurban Bayramı mesajları!

AİLEYE, AKRABALARA VE ARKADAŞLARA ÖZEL RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI!

Bereketin, umudun ve birliğin sembolu Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar!

Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlara! Kurban Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar!

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Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

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Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bütün insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız kutlu olsun…

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

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Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

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Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

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Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

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Kurban Bayramını sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle...

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!


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