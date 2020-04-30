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Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 15:33 | Son Güncelleme

Xiaomi Redmi Note 9'un tanıtımı yapıldı. Redmi tarafından düzenlenen online etkinlik ile duyurulan Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 Pro ve Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max ile aynı tasarıma sahip olsa da fiyat ve donanım konusunda ayrışıyor. Peki Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 9 fiyatı ne kadar?

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi Redmi Note 9 sonunda gerçek oldu. Xiaomi'nin uzun zamandır sızıntılara konu olan üyesinin, aslında Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max'in tanıtıldığı etkinlikte görücüye çıkması bekleniyordu. Nitekim Xiaomi böyle bir yol seçmedi ve Xiaomi Redmi Note 9 için bugün ayrı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Xiaomi Redmi Note 9 ile birlikte Xiaomi Mi Note 10 Lite da tanıtıldı.

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri arasında 6,53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde nokta şeklinde bir çentik taşıyor. Bu çentiğin içinde Redmi Note 9'un 13 MP çözünürlüğündeki kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G85 yer alıyor. Bu işlemciye modele göre değişen 3GB / 4GB RAM ve 64GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

redmi note 9 özellikler

Redmi Note 9'un kameralarına gelelim. Akıllı telefonun arka tarafında simetrik bir şekilde tasarlanmış bir kamera adacığı yer alıyor. Bu kamera adacığının içinde sırasıyla 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Telefon tüm bu donanımlarını çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 18W hızlı şarj destekli 5020 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

redmi note 9 kamera

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 FİYATI

Xiaomi Redmi Note 9'un fiyatı 199 dolar olarak belirlendi. Tabi bu 3GB RAM + 64GB dahili depolama alanına sahip olan model için geçerli. Telefonun 4GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli ise 249 dolardan satışa sunulacak. Redmi Note 9'un ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

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