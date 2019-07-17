Aileyi Batman Çayı'nda boğulmaktan kurtardı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren aile, işitme engelli vatandaşın yardımıyla sudan çıkarıldı.

Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine ailesiyle piknik yapmak için gelen kişi ayağı kayarak kucağındaki çocuğuyla Batman Çayı'na düştü. Eşinin ve çocuğunun suya düştüğünü gören kadın da panikle suya girdi.

Ailenin sudan çıkma çabasını gören Malabadi köyünde yaşayan işitme engelli Hayrettin Atiz, çevredekilerin de desteğiyle boğulma tehlikesi geçiren aileyi sudan çıkarmayı başardı.

Ailenin sudan çıkarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

- "Aileye yardım ettiğim için çok mutlu oldum"

İşaret diliyle yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 4 çocuk babası Atiz, çayda bulunduğu sırada babanın ayağının kaydığını, çocuğuyla suya düştüğünü, sonra annenin de suya atladığını gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine hemen suya girdiğini, önce çocuğu kurtardığını, sonra çevredekilerin yardımıyla anne ve babayı da sudan çıkardıklarını aktaran Atiz, "Onlara çok yakındım. Üzerimdeki kıyafetlerle suya girdim. Sonra bana teşekkür ettiler. Aileye yardım ettiğim için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.