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Aileyi Batman Çayı'nda boğulmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eşinin ayağı kayarak kucağındaki çocuğuyla Batman Çayı'na düştüğünü gören kadın da suya girdi - Sudan çıkmaya çalışan aile, durumu gören işitme engelli Hayrettin Atiz'in yardımıyla kurtarıldı - Ailenin sudan çıkarılma cep telefonuyla kaydedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren aile, işitme engelli vatandaşın yardımıyla sudan çıkarıldı.

Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine ailesiyle piknik yapmak için gelen kişi ayağı kayarak kucağındaki çocuğuyla Batman Çayı'na düştü. Eşinin ve çocuğunun suya düştüğünü gören kadın da panikle suya girdi.

Ailenin sudan çıkma çabasını gören Malabadi köyünde yaşayan işitme engelli Hayrettin Atiz, çevredekilerin de desteğiyle boğulma tehlikesi geçiren aileyi sudan çıkarmayı başardı.

Ailenin sudan çıkarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

- "Aileye yardım ettiğim için çok mutlu oldum"

İşaret diliyle yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 4 çocuk babası Atiz, çayda bulunduğu sırada babanın ayağının kaydığını, çocuğuyla suya düştüğünü, sonra annenin de suya atladığını gördüğünü belirtti.

Bunun üzerine hemen suya girdiğini, önce çocuğu kurtardığını, sonra çevredekilerin yardımıyla anne ve babayı da sudan çıkardıklarını aktaran Atiz, "Onlara çok yakındım. Üzerimdeki kıyafetlerle suya girdim. Sonra bana teşekkür ettiler. Aileye yardım ettiğim için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Malabadi köyü muhtarı Kasım Turan da tarihi Malabadi Köprüsü'nü yerli ve yabancı çok sayıda turistin ziyaret ettiğini, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Köprü ayağının bulunduğu alanda piknik yapan bir ailenin suya düştüğünü öğrendiğini dile getiren Turan, "Atiz çok iyi yüzme biliyor. Yüzmesi mükemmel. Çevredekiler hemen yardıma koşuyor. Atiz'in de büyük katkısıyla aile sudan çıkarılıyor." dedi.

Batman Çayı'nda sıkı sık boğulma yakalarının yaşandığını, zaman zaman da su seviyesinin yükseldiğini anlatan Turan, "Yetkililerden boğulma vakalarına karşı önlem alınmasını istiyoruz. Boğulma vakalarına karşı acil müdahale için bir istasyon kurulabilir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır engelli

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