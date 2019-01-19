Batı'da insanların zevk ve ben merkezli bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Tarhan, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla insanların yalnız yaşamı tercih ettiğini, bu durumun da mutsuzluğa neden olduğunu anlattı.

- "Modernizmin sorunlarının çaresi Anadolu irfanı"

Tarhan, Batı toplumlarında bilhassa genç bireylerin toplumsal sorumluluklardan kaçarak daha izole bir yaşam sürmeyi hedeflediğini kaydederek, "Batı medeniyeti sayısı çok fazla olan bu insanlara çareler üretmiyor. Buna çözüm üretecek kaynaklar bizim değerlerimizde var, Anadolu irfanında, Yunus Emre'de, Mevlana'da var." ifadelerini kullandı.

Başarılı olarak nitelediği kapitalizmin mutsuz insanlar yığınına yol açtığını belirten Tarhan, yine kapitalizm yüzünden ölçüsüz tüketimin dünyada gelir dağılımı eşitsizliğine neden olduğunu aktardı. Tarhan, bugün dünyayı etkileyen göç hareketliliğinin temel sebeplerinden birinin de ölçüsüz tüketim kaynaklı gelir eşitsizliği olduğuna dikkati çekti.

Özellikle dijitalleşme öncesi toplumlarda, sosyal dengeyi sağlayan örf, anane, gelenek ve adetlerin ortadan kalktığını söyleyen Tarhan, "Güvenin merkezi, sığınılan son kale olan aileyi korumamız gerekiyor. Aileyi koruyamazsak gelecek nesilleri kaybederiz." görüşünü paylaştı.