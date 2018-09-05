AIMA'da İdil Biret konseri

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'nda, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) piyano "masterclass" (ustalık sınıfı dersleri) programı kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi.
Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında, Alibey Kültür Merkezi'nde klasik müzikseverler için Biret ve eğitim verdiği 9 öğrenci "Piyano Masterclass Konseri"nde bir araya geldi.
İki bölümden oluşan konserin ardından seyirciler Biret ve öğrencilerini ayakta alkışladı.
İdil Biret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin konserdeki başarılı performansından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
"Öğrencilerim hakikaten son derece yetenekli ve gerçek birer müzisyenler." diyen Biret ,"Performansları çok hoşuma gitti. Böyle devam etmelerini, bu heyecan ve müzik sevgisiyle kariyerlerini devam ettirmelerini diliyorum." diye konuştu.
Konserin sonunda Biret'e çiçek takdim edildi.
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