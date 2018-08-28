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AIMA'da İdil Biret'li piyano masterclass eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in eğitmenliğindeki akademiye katılan öğrenciler, 4 Eylül'de "Piyano Masterclass Konseri" verecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'ndaki Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) piyano "masterclass" (ustalık sınıfı dersleri) programı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in eğitmenliğinde 9 öğrencinin katılımıyla sürüyor.

Dünyaca ünlü piyanist Biret tarafından piyano derslerinin verildiği programa, bu yıl ülke genelindeki konservatuvarlarda eğitim alan 9 öğrenci katılıyor.

Ders programının tamamlanmasının ardından öğrenciler, Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Kültür ve Sanat Günleri kapsamında, 4 Eylül'de Alibey Kültür Merkezi'nde klasik müzikseverler için "Piyano Masterclass Konseri" verecek.

Gecede İdil Biret de eserlerini seslendirecek.

AIMA Başkanı Prof. Filiz Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, akademinin geçmişinden de bahsederek, şunları kaydetti:

"Cunda Adası'nın zeytinlikleriyle denizi arasında kalmış iki taş evde başladığımız Ayvalık Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu, aradan geçen süre içinde büyüdü, zamana yayıldı ve AIMA'ya dönüştü. AIMA bu yıl 20'nci yılını kutladı. Bugüne kadar bize destek olan tüm sanatseverlere, hayatını müziğe adamış gençlere katkıda bulunan, bulunacak olan herkese teşekkürlerimizi sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
AİMA İdil Biret masterclass

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