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AİMA'dan viyolonsel ve gitar konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 00:55 | Son Güncelleme

AİMA'dan viyolonsel ve gitar konseri

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA) tarafından viyolonsel ve gitar konseri verildi.

Alibey Adası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, AİMA öğrencilerinden Efe Emir Ersöz, Berkant Canbolat, Çavgın Çınkıt, Nehir Nisa Alemdar, İdil Bursa, Beliz Güney, Ülker Tümer ve Umut Sağlam yeteneklerini sergiledi.

Elena Papandreu ile Jens Peter Maintz'in performansı da dinleyenlerden büyük ilgi gördü.

AİMA'nın bu konserle yaz dönemine ait eğitim programını tamamladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AİMA Ayvalık Balıkesir gitar ve viyolonsel masterclas konseri

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