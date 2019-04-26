Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan seferlere başladı

İstanbul Havalimanı'na gelen ilk yabancı hava yolu şirketi olduklarını dile getiren Dilek, "Bunun da gururunu yaşıyoruz. Air Albania Türk Hava Yolları'nın yüzde 49'la bir iştiraki. Aslında Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili stratejik ortaklık neticesinde meyve vermiş, 9 aylık bir çalışma süresinden sonra uçuşlarına bugün itibarıyla başlayan ve gelecek hedefleri büyük olan bir şirket. İleride sadece Türkiye-Arnavutluk arasında değil, Arnavutluk ile Avrupa arasında seferler düzenleyecek bir hava yolu şirketi. İlk seferimize İstanbul-Tiran arasında başlıyoruz. 2019 yazında filomuza katacağımız yeni uçaklarla İtalya ve İngiltere'deki destinasyonlara uçacağız." diye konuştu.

Burada, basın mensuplarına açıklama yapan Air Albania Genel Müdürü Sinan Dilek, ilk uçuş dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kontuarı'nda tören düzenlendi. Konuşmalar öncesi Air Albania ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yöneticileri, birlikte pasta kesti.

İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini dile getiren Dilek, "Gayet müthiş. Bir zafer anıtı. Dünyanın en büyük havalimanı. Buradan uçuş başlatmak bizim için bir gurur." dedi.

Sinan Dilek, hava yolunun kuruluşu sürecinden bu yana desteklerini esirgemeyen THY yönetimine ve şirkete katkı verenlere teşekkür etti.

- "Hedef pazarlarımız arasında Çin ve Hindistan var"

İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar da İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçmesinin ardından ilk hava yolu şirketini ağırladığını söyledi.

Başar, Air Albania'nın bu açıdan kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hoş geldi, sefa geldi. Umarım onlar, tüm yolcularımız için güvenli ve keyifli seyahatler olur. Büyümeye devam edeceğiz. Hedef pazarlarımız arasında Çin ve Hindistan var. Yakın zamanda buralardan da güzel haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Air Albania'nın ilk yolcularından Panajot Panajoti ise ülkesinin sahip olduğu hava yolunun ilk yolcusu olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Panajoti, İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini dile getirerek, "Mimariden güvenliğe kadar her şey çok iyi." dedi.

Konuşmaların ardından yolculara pasta ikram edildi.

