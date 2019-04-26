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- AİR ALBANİA İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN SEFERLERİNE BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 12:48 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan Arnavutluk havayolu şirketi Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan Tiran seferlerine başladı.

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan Arnavutluk havayolu şirketi Air Albania, İstanbul Havalimanı'ndan Tiran seferlerine başladı.
Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen taşınma işleminin ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı yabancı havayollarını gözdesi haline geldi. THY iştiraki ile kurulan Air Albania, Tiran'a ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı'nda bir tören düzenlendi. Törende Air Albania yöneticileri ve havalimanı işletmecisi yetkilileri ile birlikte pasta kesti.

9 AYLIK BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ
Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Air Albania Genel Müdürü Sinan Dilek, " Air Albania Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49'la bir iştiraki. Aslında Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili stratejik ortaklık neticesinde meyve vermiş, 9 aylık bir çalışma süresinden sonra uçuşlarına bugün itibarıyla başlamış olan ve gelecek hedefleri büyük olan bir şirket. İleride sadece Türkiye-Arnavutluk arasında değil, Arnavutluk ile Avrupa arasında seferler düzenleyecek olan bir havayolu. İlk seferimize İstanbul-Tiran arasında başlıyoruz. 2019 yazında filomuza katacağımız yeni uçaklarla İtalya ve İngiltere'deki destinasyonlara uçacağız "dedi.

HEDEF ÇİN VE HİNDİSTAN PAZARI
İstanbul'u dünyanın havacılık merkezi haline getirmek için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar da hedef pazarlarında Çin ve Hindistan olduğunu ve önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vereceklerini açıkladı. Başar, "Air Albania hoş geldi, sefa geldi. Umarım onlar için, tüm yolcularımız için güvenli ve keyifli seyahatler olur. Büyümeye devam edeceğiz. Hedef pazarlarımız arasında Çin ve Hindistan var. Yakın zamanda buralardan da güzel haberler duyacaksınız." ifadelerini kullandı.
Air Albania uçağıyla Tiran'a giden yolculardan biri olan Panajot Panajoti ise, "İstanbul Havalimanı mimariden güvenliğe kadar her şeyiyle çok iyi." dedi.

Görüntü Dökümü:
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Air Albania yolcularının bilet bagaj işlemleri
-Yolculardan görüntüler
- Sinan Dilek ile röp
-Uçuş bilgi ekranından görüntüler
-Genel ve detaylar

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