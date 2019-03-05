Hindistan'ın ulusal havayolu şirketi, çalışanlarından uçuşlar sırasında yapılan her anonsun sonunda ülkede yurtsever bir deyiş olan "Jai Hind (ana vatana selam)" ifadesini kullanmalarını istedi.

BBC'nin haberine göre, Air India'nın Operasyonlar Direktörü Amitabh Singh tarafından yayınlanan yönergede, "tüm mürettebatın her anonsun sonunda kısa bir duraksamadan sonra ve coşkuyla 'Jai Hindi' demesinin gerektiği" belirtildi.

Hindistan hava yolu şirketinin yönergesi sosyal medyada bazıları tarafından hoş karşılanırken, birçok kişi 2007'den bu yana kar etmeyen şirketin kararını alaycı ifadelerle eleştirdi.

Yönergenin, Hindistan'ın komşusu Pakistan ile gerilim yaşadığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.