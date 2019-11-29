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Air Serbia İstanbul uçuşlarını yeniden başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -İKİ yıl önce İstanbul seferlerini durduran Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

Air Serbia İstanbul uçuşlarını yeniden başlatıyor

İstanbul DHA -İKİ yıl önce İstanbul seferlerini durduran Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.
İstanbul Havalimanı ile Belgrad arasındaki karşılıklı yapılacak seferler, 11 Aralık'tan itibaren başlayacak. Air Serbia'nın uçuşlarını başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısı da 74'e ulaşacak.
İstanbul'a uçuşlarını 14 Mart 2017'de durdurma kararı alan Air Serbia, İstanbul Havalimanı'na karşılıklı seferleri başlatma kararı aldı.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta İstanbul Havalimanı uçuşlarını haftada 3 frekans ile başlatmayı planlayan Air Serbia, kısa bir süre sonra da bu sayıyı önce 4'e, 2020'nin ilk aylarıyla birlikte de 7'ye çıkarmayı hedeflendiği bildirildi. Air Serbia'nın da uçuşlarını başlatmasıyla İstanbul Havalimanı'ndan sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinin sayısının 74 olacağı açıklandı.

"YOLCU SAYILARININ DAHA DA YUKARILARA ÇIKMASINI DİLİYORUZ"
Açıklamada, Air Serbia'nın İstanbul uçuşlarını tekrar başlatmasına ilişkin, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun görüşlerine yer verildi. Kadri Samsunlu şu değelendirmede bulundu:
"Air Serbia'nın İstanbul uçuşlarını yeniden başlatması sevindirici bir gelişme. Sırbistan ve Türkiye arasında turizmin yanı sıra iş amaçlı da önemli potansiyeller var. Özellikle 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma' ile Türkiye turizmi büyük bir ivme kazandı. 2018'de 100 binin üzerinde Türk turist Sırbistan'ı ziyaret ederken, 200 binden fazla Sırp turist de ülkemizi ziyaret etti. Air Serbia'nın İstanbul uçuşlarını başlatmasıyla yolcu sayılarının daha da yukarılara çıkmasını diliyoruz. Küresel 'hub' olan havalimanımıza yabancı hava yolu şirketlerinin artan ilgisini görmek bize mutluluk veriyor. Amacımız en kısa sürede '100'ler kulübü' içinde yer almak. Havacılıkta kuralları belirleyen, sektöre yön veren bir havalimanıyız. İstanbul Havalimanı olarak hava yolu şirketlerinin birinci tercihi olmak ve Türk havacılığı adına geliştirdiğimiz bilgi, birikimi uluslararası arenada daha fazla sergilemek istiyoruz."

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