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  4. Airbnb 20.000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındıracak

Airbnb 20.000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındıracak

27.08.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket bu kararı, ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkeyi ele geçirmesinin neden olduğu mülteci krizine yanıt olarak aldı.

Airbnb 20.000 Afgan mülteciyi geçici olarak barındıracak

Şirket, “Afgan mültecilerin burada, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka yerlerde yerlerinden edilmesinin ve yeniden yerleştirilmesinin önemli bir insani kriz olduğu açıkça ortaya çıktı. İhtiyaç karşısında topluluğumuz bir kez daha adım atmaya hazır” dedi.

Bu elbette Airbnb’nin mevcut ev sahiplerinin yardım etmeyi kabul etmesine bağlı. Planı açıklayan bir tweet dizisinde Airbnb CEO’su Brian Chesky, Twitter’da Afgan ailelere ev sahipliği yapmakla ilgilenen Airbnb’deki ev sahiplerine bir çağrı yaptı.

Katılımcı ev sahipleri ve evler için, Airbnb ve Airbnb.org (Airbnb’nin kar amacı gütmeyen meslektaşı), bağışçıları tarafından ödenen ücretsiz mülteci konutu küresel olarak sunulacak. Şirket, programın ne kadar süreceği konusunda belirli bir zaman çizelgesi sunmadı, ancak şirket The Verge’e “20 bin mülteciyi gerektiği kadar desteklemeyi planlıyoruz” diyor.

Diğer şirketler de ABD’nin Afganistan’dan çıkmasının neden olduğu zararın bir kısmını hafifletmek için girişimlerde bulundu. Facebook ve Clubhouse, arkadaş listelerini gizleyerek ve kişisel bilgileri kaldırarak hesapların güvenliğini sağlamak için adımlar attı. ABD Savunma Bakanlığı, havayolu şirketlerini Afganistan’dan daha fazla tahliye için yardım etmeye de çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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