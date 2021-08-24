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Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek

24.08.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya, dünyanın farklı ülkelerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini açıkladı. İnternet üzerinden konaklama hizmeti veren şirketin CEO'su Brian Chesky, Afganistan'daki gelişmeleri "zamanımızın en büyük insani krizlerinden biri" olarak niteledi ve şirketin bir şeyler yapma konusunda sorumluluk hissettiğini belirterek bu adımı attıklarını söyledi.

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama hizmeti verecek

Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya, dünyanın farklı ülkelerine yerleşmelerine yardımcı olmak için ücretsiz konaklama hizmeti vereceğini açıkladı.

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren şirketin CEO'su Brian Chesky, Afganistan'daki gelişmeleri "zamanımızın en büyük insani krizlerinden biri" olarak niteledi ve Airbnb'nin bir şeyler yapma konusunda sorumluluk hissettiğini belirterek bu adımı attıklarını söyledi.

Chesky, "On binlerce Afgan sığınmacı dünyanın farklı bölgelerine yerleşmeye çalışırken, kaldıkları yer yeni yaşamlarının ilk adımı olacak" diye konuştu.

Airbnb, en acil ihtiyaçları belirlemek için sahadaki sivil toplum kuruluşları ile çalıştığını açıkladı.

Proje; Chesky, Airbnb ve Airbnb.org Mülteci Fonu tarafından finanse edilecek.

airbnb

Airbnb üzerinden evlerini kiraya verenler "kriz durumundaki kişilere" konaklama olanağı sunmaları konusunda teşvik ediliyor.

Bunun ilk adımı 2012'de ABD'deki Sandy Kasırgası sonrasında New York'ta 1000'den fazla kişinin acil konaklama ihtiyacı doğmasıyla atılmıştı.

Airbnb, o günden beri 75 bin kişiye yardımcı olduğunu açıkladı.

Şirket, ev sahiplerinin felaket bölgelerindeki insanlara ya da savaştan kaçanlara ücretsiz konaklama olanağı sunması için 2017'de Açık Evler girişimini başlattı.

Ardından kar amacı gütmeyen Airbnb.org kuruldu.

Geçen hafta ise şirket, 1000 Afgan sığınmacıya geçici konaklama hizmeti için çeşitli yardım kuruluşlarına finansal destekte bulundu. Hafta sonu ise ABD'ye getirilen 165 sığınmacıyı güvenli konutlara yerleştirdi.

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