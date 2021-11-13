HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Airbnb engelliler için yeni özellik getirdi

Airbnb engelliler için yeni özellik getirdi

13.11.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük konaklama platformları içerisinde yer alan Airbnb engelliler için son derece işlevsel bir özellik sunacak. Aslına bakacak olursak birçok kişi bu özelliğin daha önceden uygulamaya gelmesini bekliyordu. Ancak şirket elini geç tuttu.

Airbnb engelliler için yeni özellik getirdi

Avrupa ülkelerinde son derece yaygın olan bu uygulama aradığınız odayı kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Elbette şirketin en fazla tercih edildiği gruplar ise göçmenler ve öğrencilerden oluşuyor. Bu tür gruplar uygun fiyatlı konaklama aradığı için uygulama son derece işlevsel oluyor.

Bu uygulamada en problemli kısım kendinize uygun bir oda bulmak. Aslına bakacak olursak bu pek kolay olmuyor. Mesela sizin kriterlerinize uygun bir oda bulmak için defalarca filtreden geçirmeniz gerekiyor. İşte tam da engellilere bu konuda yardımcı olmak için yeni bir özellik getirildi.

Bu özellik ile birlikte ev sahiplerinin engelli bireylere sağladığı kolaylıklar varsa bunlar görünür hale gelecek. Böylece engelli bireyler çok daha hızlı bir şekilde kendilerine en uygun odayı seçebilecek. Başvuranların fiziksel engelli olmasından kaynaklı bazen yapılan başvurular reddedilebilir. Yeni özellik bu tür durumların önüne geçecek. Airbnb engelliler için kolaylık sağlamış olacak.

Uygulama tarafından getirilen bu yeni özellik ev kiralama için de aktif olacak. Böylece hem gecelik oda kiralama hem de ev kiralama konusunda engelliler başta olmak üzere birçok dezavantajlı grup için destek sunulmuş olacak.

BioNTech aşı geliri dudak uçuklattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Yılın kamera performansıyla takdir gören telefonlarıYılın kamera performansıyla takdir gören telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.