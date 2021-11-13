Airbnb engelliler için yeni özellik getirdi

Avrupa ülkelerinde son derece yaygın olan bu uygulama aradığınız odayı kolay bir şekilde bulmanızı sağlıyor. Elbette şirketin en fazla tercih edildiği gruplar ise göçmenler ve öğrencilerden oluşuyor. Bu tür gruplar uygun fiyatlı konaklama aradığı için uygulama son derece işlevsel oluyor.

Bu uygulamada en problemli kısım kendinize uygun bir oda bulmak. Aslına bakacak olursak bu pek kolay olmuyor. Mesela sizin kriterlerinize uygun bir oda bulmak için defalarca filtreden geçirmeniz gerekiyor. İşte tam da engellilere bu konuda yardımcı olmak için yeni bir özellik getirildi.

Bu özellik ile birlikte ev sahiplerinin engelli bireylere sağladığı kolaylıklar varsa bunlar görünür hale gelecek. Böylece engelli bireyler çok daha hızlı bir şekilde kendilerine en uygun odayı seçebilecek. Başvuranların fiziksel engelli olmasından kaynaklı bazen yapılan başvurular reddedilebilir. Yeni özellik bu tür durumların önüne geçecek. Airbnb engelliler için kolaylık sağlamış olacak.

Uygulama tarafından getirilen bu yeni özellik ev kiralama için de aktif olacak. Böylece hem gecelik oda kiralama hem de ev kiralama konusunda engelliler başta olmak üzere birçok dezavantajlı grup için destek sunulmuş olacak.

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