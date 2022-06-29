Airbnb ev partilerini kalıcı olarak yasakladı

Bu uygulama ilk olarak pandemi döneminde, Ağustos 2020'de "halk sağlığını korumak için" geçici olarak başlatılmıştı.

ABD merkezli şirket, bu kuralın zaman içinde bir halk sağlığı önlemi olmanın ötesine geçtiğini, ev sahipleri ve komşularının bundan çok memnun kaldığını açıkladı.

Kural getirildiğinden beri partilere dair şikayetlerde yüzde 44'lük bir azalma gerçekleştiği duyuruldu.

Bu yasağın tek istisnasının bu amaçla yapılmış tesislere yönelik rezervasyonlar olacağı belirtildi.

Öte yandan bir mekanda kalabilecek insan sayısına dair üst sınır da kaldırıldı.

Pandemiyle birlikte, koronavirüsün yayılımını azaltmak için bir mekanda en fazla 16 kişinin kalmasına izin veriliyordu.

Airbnb "Avrupa'daki kalelerden ABD'deki şarap bağları ve Karayipler'deki sahil villalarına kadar çok sayıda mekanda daha fazla kişinin kalması mümkün" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl platformun kurallarını çiğnedikleri için 6 bin 600'den fazla kişinin Airbnb hesaplarının kapatıldığı açıklandı.

Şirket pandemiden önce de partilere çeşitli kısıtlamalar getirmiş, 2019'da "kronik parti evleri" sorununun önüne geçmek için evlerde herkese açık partileri yasaklamıştı.

