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AirBnb ev partilerini yasakladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Dünya çapında hizmet veren ev paylaşım/ kısa dönemli ev kiralama servisi AirBnb, Covid-19 ile mücadele için ilginç bir karar aldı.

AirBnb ev partilerini yasakladı

AirBnb ev partisi yasağı ile uygulama üzerinden ev partisi düzenlenmesine engel olacağını duyurdu. Peki bu yasak etkili olacak mı? AirBnb neden böyle bir yasak kararı aldı?

AirBnb üzerinde bazı ev sahipleri, babyshower ya da bekarlığa veda, doğum günü gibi etkinlikler için evlerini gecelik kiralayabiliyor.

AirBnb şimdi bu amaçla yapılacak tüm kiralanmaların yasaklandığını ve yasağa uymayan ev sahiplerinin sistemden çıkarılacağını duyurdu. Bu yasağın tüm dünya için geçerli olduğu da vurgulandı.

AirBnb’nin şu andaki kurallarına göre, evin büyüklüğüne göre, bir eve bir gecede 16 kişiden fazla konuk alınması yasak bulunuyor. Partilere katılmak isteyenler, bu tür partileri açan ev sahiplerinin sayfasından rezervasyon yaparak katılım ücretini ödeyerek partiye katılabiliyor.  Yüzlerce kişinin katılabildiği büyük partilerde, ev sahipleri bir gecede binlerce dolar gelir elde edebiliyor.

Bu da ev partilerinin önemli bir gelir kapısı olarak değerlendirilmesine neden oluyor. Sosyal medyada organize olan gruplar, influencer’ların veya arkadaşlarının yönlendirmesiyle, ev partilerine katılmak için bilet alarak eğlenceye dahil oluyorlar.

Fakat pandemi döneminde bu partilerin düzenlenmesi büyük tepki çekiyor. AirBnb’nin de ev partisi düzenlenmesine aracılık etmesi dikkatlerden kaçmıyordu.
Şirket şimdi yeni aldığı kararla, bu partilerin düzenlenmesini son derece zorlaştırmış bulunuyor.

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