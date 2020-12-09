AirBnb sığınmacılar için kalacak çatı ayarlayacak

Airbnb.org üzerinden işleyecek mekanizmada Airbnb’s Open Homes ve Frontline programları yürütülecek ve AirBnb sığınmacılar için ücretsiz veya düşük ücretli barınma seçenekleri sunacak.

Bu programlardan, maddi olarak zor durumda olan ve kalacak yere ihtiyacı bulunan mağdur durumdaki insanlar yararlanacak. Bu insanlarla evlerini açmak isteyenler de programad yer alacak. Böylece ücretsiz ya da çok düşük ücretlerle konaklama sağlanabilecek.

Open Homes programı 2012’de Sandy kasırgasından zarar görenlere sığınacak yer bulmak için açılmıştı ancak o dönemden sonra çok aktif olarak kullanılmamıştı.

Covid 19 pandemisiyle pozitif kişilerin ailelerine virüs bulaştırmamak için karantina sürecini geçirmek için AirBnb üzerinden ev aradığı biliniyordu. Bu nedenle AirBnb’nin kullanım istatistikleri de arttı. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle pek çok kişinin karantinalarda zorlandığı veya ailesinin yanından ayrılamadığı için ailesine virüs bulaştırdığı da duyuldu.

AirBnb şimdi, zor durumda olduğunu ispatlayabilen kullanıcıların, bu kişilere yardım etmek isteyen gönüllü ev sahipleriyle buluşmasını sağlayacak. AirBnb’nin ifadesine göre, dünya çapında 100 bin ev sahibi, zor durumdaki kişilere yardımcı olmak için gönüllü olmuş durumda.