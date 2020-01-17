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  4. "Airbus A380" hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi

"Airbus A380" hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Uçak, İstanbul Havalimanı'na inen ilk Airbus A380 oldu

İSTANBUL (AA) - Tai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt tarifeli seferini yapan Airbus A380 tipi tarifeli uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Frankfurt kentine giden Tai Havayolları'na ait uçakta bulunan Alman yolcu hastalandı. 61 yaşındaki yolcu, vücudunun sol tarafını hissetmediğini kabin ekibine bildirdi.

Türk hava sahasındayken kuleyle irtibata geçen kaptan pilot İstanbul'a mecburi iniş için gerekli izinleri istedi. Uçak, saat 05:50'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.

Hastalanan yolcu, refakatçi eşliğinde uçaktan indirilerek, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Uçak, diğer yolcularıyla Frankfurt'a hareket etti.

Uçağın İstanbul Havalimanı'na inen ilk Airbus A380 olduğu, söz konusu uçağın İstanbul'da acil iniş yapabileceği kapasiteye sahip tek meydan İstanbul Havalimanı olduğu için buraya indiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Airbus A380 İstanbul Havaliman mecburi iniş

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