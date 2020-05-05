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Airbus bomba kontrol sürecini hızlandıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 12:37 | Son Güncelleme

Airbus bomba koklayan yapay burunla, hava limanlarında polis köpeklerini işinden edecek gibi görünüyor.

Airbus bomba kontrol sürecini hızlandıracak

Köpeklerin burunlarındaki biyolojik mekanizmayı taklit eden özel sensörler, hava limanlarında kritik noktalara yerleştirilecek. Böylece bomba yapımında kullanılan şüpheli kimyasalları tespit eden sensörler alarm vererek güvenlik görevlilerini uyaracak.

Silicon Vadisi’nde kurulan bir startup olan Koniki’nin Airbus için geliştirdiği bu yapay burunların 2020 içinde hava limanlarında kullanılması bekleniyor.

Airbus, bu yeni güvenlik önlemi sayesinde hava taşımacılığını daha güvenli ve hızlı hale dönüştürmek istiyor. Mevcut güvenlik sistemlerinde yolcuların güvenlik önlemlerinden geçişi çok uzun zaman alıyor. Bu da hava yolculuğunu daha zahmetli ve maliyetli hale getiriyor.

Söz konusu sensörlerin sadece hava limanlarına değil, uçaklara, bagaj depolarına ve başka kritik noktalara da yerleştirilmesi planlanıyor.

KORONAVİRÜS İÇİN DE KULLANILABİLİR

Bu tür teknolojilerin ayrıca, sadece bomba tespit etmek için değil, yakın gelecekte Koronavirüs gibi virüsleri de tespit ederek salgınların yayılmasını engellemek için kullanılabileceği vurgulanıyor.

Çin, Wuhan’da virüsün ilk tespit edilmesinin ardından bölgeden Çin içine uçuşları durdurmak ama ülke dışına uçuşları yasaklamamakla suçlanıyordu. Böylece virüsün dünyaya çok daha hızlı ve kontrolsüzce yayıldığı düşünülüyor.

Airbus’un geliştirdiği gibi teknolojiler hayatımıza girdiğimizde, dünya daha güvenli bir yer olabilir mi dersiniz?

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