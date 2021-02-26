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Airbus hibrit elektrikli uçak teknolojisi üzerine çalışıyor

26.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Airbus hibrit elektrikli uçak teknolojisi üzerine çalışıyor

Airbus yolcu uçaklarının emisyonunu azaltmak için hibrit elektrikli itiş gücü geliştirmek üzerine çalışmaya başladı.

Airbus hibrit elektrikli uçaklara dair girişimini bugün emisyon verilerini yayımladığı belgede duyurdu.

Airbus, şimdiye kadar gelecekteki uçaklar için enerji kaynağı olarak hidrojen kullanımı üzerine duruyordu ve 2035'e kadar ilk hidrojenle çalışan ticari uçağı çıkaracağı vaadinde bulunuyordu.

Ancak, şirket bugün hibrit elektrikli alternatifler üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Airbus, "Şirketin elektrikli uçuşlara dair çalışması gelecekte planlanan sıfır emisyonlu ticari uçak konsepti için zemin hazırladı. Şimdi hibrit elektrik ve hidrojen teknolojisine dair pek çok seçeneği araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.

(Reuters)

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