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Airbus-SBAIR iş birliği tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Airbus Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mickael Peru: -“SBAIR ile bugün yaptığımız şey, bu ülkedeki varlığımızı yeniden dinamik hale getirmek” -SBAİR Kurucu Ortağı Mehmet Yüksel Hocaoğlu: -“Oldukça yaşlı bir filo var Türkiye’de. Bunların da artık yenilenme zamanının geldiğini düşünüyoruz”

İSTANBUL (AA) - Airbus Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mickael Peru, Airbus ürünlerinin Türkiye Distribütörü olan SBAIR ile Türkiye’deki konumlarını yeniden dinamik hale getirmek istediklerini söyledi.

Uçak ve helikopter üreticisi Airbus ile Airbus'ın Türkiye distribütörü SBAIR (SB Havacılık A.Ş.), yapmış oldukları iş birliğine ilişkin İstanbul’da “SBAİR ve Airbus ile Geleceğe Uçanlar” isimli bir toplantı düzenledi.

Airbus Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülkelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mickael Peru, toplantıda yaptığı konuşmada Airbus'ın dünyadaki konumu, ürünlerini ve güvenlik yaklaşımlarını anlattı.

Airbus Grubu’nun bir parçası olan Airbus helikopterlerinin dünya genelinde 23 binden fazla çalışanı ile 26 müşteri merkezi bulunduğunu dile getiren Peru, müşteri merkezlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Müşteri merkezlerinde 6 binden fazla kişinin çalıştığını, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok ülkede çalıştıklarını dile getiren Peru, ”Aynı zamanda 3 bin 50’nin üzerinde operatöre hizmet veriyoruz ve 150 kadar ülkede çalışıyoruz. Teslimatlarımıza ve pazar payına bakacak olursak 5 koltuktan fazla ve 2 tonun üzerindeki helikopter segmentindeki helikopterlerin yüzde 50’si aslında bu Airbus’a ait.” ifadelerini kullandı.

-“Şu anda Türkiye’de yaklaşık 65 Airbus helikopteri var”

2017 yılında kendi filoları dahilinde 3 milyondan fazla uçuş saati kaydettiklerine dikkati çeken Mickael Peru, özellikle sivil helikopterler için yelpazelerinin çok geniş olduğunu ancak askeri helikopter hizmetlerinin de bulunduğunu bildirdi.

Mickael Peru, Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 65 Airbus helikopteri bulunduğunu ve bu sayıyı giderek artırmayı planladıkları dile getirdi.

Partner olarak Türkiye’de SBAIR’i seçmelerinin nedenine değinen Peru, “SBAIR’i seçmemizin sebebi aslında inanılmaz bir deneyim sahibi olması, özellikle özel havacılık ve iş havacılığı alanında gerçekten bizim için büyük bir katma değer sağlaması. Sadece bu pazarda da değil genel olarak deneyimiyle bize oldukça büyük bir katma değer sağlıyor.” dedi.

“SBAIR ile bugün yaptığımız şey, bu ülkedeki varlığımızı yeniden dinamik hale getirmek.” diyen Peru, müşterilere yakın olmak ve onlara yakın olarak en iyi hizmeti sağlamak istediklerini dile getirdi.

-“Yeni havalimanının ilgili fazı bittiği zaman orada da olmak istiyoruz”

SBAİR Kurucu Ortağı Mehmet Yüksel Hocaoğlu ise kendileri açısından uçuş emniyetinin bir numaralı öncelik olduğunu vurguladı.

Hocaoğlu, Airbus’ın "HCARE" konsepti altında uçuş emniyeti, helikopterlerin uçuşa müsaitliği, maliyet kontrolü ve beklenmedik sorunlara müdahale konusunda hazırladığı çözümlere verdiği öneme dikkati çekti.

Türkiye’deki helikopter filosunun oldukça yaşlı olduğunu belirten Hocaoğlu, “Genel havacılıktaki helikopterlerin yaş ortalaması 13,6. Oldukça yaşlı bir filo. Hava taksi tarafında ise bu 9,7 seviyesinde. Bunun sebebi de ambulans helikopterlerinin çok büyük kısmının 2014 model ve üstü olması. Yani oldukça yaşlı bir filo var Türkiye’de. Bunların da artık yenilenme zamanının geldiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hocaoğlu ayrıca İstanbul Havalimanı’nda da bulunmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

”Yeni havalimanın ilgili fazı bittiği zaman kesinlikle orada da olmak istiyoruz. Çünkü oranın ciddi bir havacılık üssü olacağını düşünüyoruz orada da var olmak istiyoruz. İş oraya geldiğinde başka toplantılar da yaparız. Helikopter kullanımının yaygınlığı artırmak için aklımızda bugüne kadar sunulmamış, denenmemiş fikirler var bunları biz sizinle paylaşıyor olacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
airbus helikopter SBAİR

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