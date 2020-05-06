Airbus ve Koniku Inc.'den koronavirüse karşı yeni çözüm: Elektronik burun!

Koronavirüs salgını ile mücadele bir yandan sürüyor, bir yandan da ülkeler vaka seyrinin düşmesiyle yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başlıyor. Ancak uzmanlar, eski normal günlerin unutulması gerektiğini, bu normalin yeni bir normal olduğunun altını çiziyorlar. Şirketler de yeni normale kendilerini hazırlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu şirketlerden biri uçak üreticisi Airbus ve Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji şirketi Koniku Inc. Bu ikili, yeni normalde uçak yolculuklarını daha güvenli hale getirmeyi tabiri caizse kafaya koydu.

AİRBUS VE KONİKU INC.'TAN KORONAVİRÜSE KARŞI ELEKTRONİK BURUN

Airbus ve Koniku Inc. elektronik burun adını verdikleri bir cihaz geliştirdi. Bir güvenlik kamerasına benzeyen elekronik burun cihazı, uçak yolculuklarında kabine yerleştiriliyor ve kabindeki havayı koklayarak içeride virüs olup olmadığına dair raporlar hazırlıyor.

ELEKTRONİK BURUN SADECE UÇAKLARDA KULLANILMAYABİLİR

Verilen bilgilere göre cihaz henüz geliştirme aşamasında. Ancak iki şirket de bu cihazın çeşitli testler sonrası hem uçaklarda hem de havalimanlarında kullanılabileceğini söylüyor. Yani sadece uçaklar değil, havalimanları da güvenli bir hale gelebilir. Daha önce de benzeri bir proje Aviointeriors'dan gelmişti. Aviointeriors, cam bölmelerden oluşan ve sosyal mesafeyi koruyan yeni nesil uçak koltuklarının tasarımını İnstagram'dan paylaşmıştı.

