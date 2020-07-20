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AirDots ailesine yeni üye: Xiaomi Redmi AirDots 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Redmi, Redmi AirDots 2 kablosuz kulaklığını görücüye çıkardı. Ülkemizde de satılan Redmi AirDots'un güncellenmiş sürümü olan Redmi AirDots 2, özellikleri bir yana fiyatıyla ilgi odağı olacak gibi görünüyor. Xiaomi Redmi AirDots 2 özellikleri neler? Xiaomi Redmi AirDots 2 fiyatı ne kadar?

AirDots ailesine yeni üye: Xiaomi Redmi AirDots 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi AirDots serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Özellikle ülkemizde 100-200 lira bandında tercih edilen Redmi AirDots kulaklıklar, zaman zaman bağlantı sorunları veya bazı diğer problemler ile gündeme gelse de Redmi'nin yüzünü güldürmeyi başardı. Ancak Redmi AirDots artık unvanını devretti. Zira Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Redmi, Redmi AirDots 2 kablosuz kulaklığını duyurdu.

REDMİ AİRDOTS 2 ÖZELLİKLER İLE NELER SUNUYOR?

Redmi AirDots 2'nin özellikleri arasında 7.2 mm'lik sürücüler dikkatimizi çekiyor. Bu ses sürücüleri ile birlikte Redmi'nin iddiası her frekanstaki seslerin en iyi kalitede sunulacağı yönünde. Tabi bunu denemeden anlamak mümkün değil. Bluetooth 5.0 ile gelen AirDots 2, Redmi'nin paylaştıklarına göre ortam gürültüsünü azaltma teknolojisini de sahip. Ancak bu teknoloji telefon görüşmelerinde daha net ses kalitesi sunmayı vadediyor.

Redmi AirDots 2

Biraz da kulaklığın tasarımına değinelim. Kulaklık, önceki nesil AirDots ile neredeyse aynı. Bu tasarımda bulunan dokunmatik yüzeyler kullanıcıların cihazlarına erişmeden bazı görevleri kontrol etmesine yarıyor. Örneğin; kulaklıkların dokunmatik yüzeylerine iki kere dokunulduğunda Xiaomi'nin sesli asistanı XiaoAI Voice Assistant açılabiliyor. Sadece XiaoAI Voice Assistant da değil, birçok görev bu dokunmatik yüzeyler sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Gelelim bir kablosuz kulaklıkta bakılması gereken en önemli kriterlerden birine, yani bataryaya.

REDMİ AİRDOTS 2 PİL PERFORMANSI

Redmi'nin iddiası AirDots 2'nin kutuya ihtiyaç duymadan 4 saat kesintisiz bir şekilde kullanım sağlayacağı yönünde. Kutu ile birlikte bu süre 12 saate kadar çıkıyor. Piyasada Redmi AirDots'tan daha iyi pil performansı sunan kablosuz kulaklıklar bulunuyor ancak AirDots 2'nin fiyatını düşündüğümüzde bu sürelerin iyi sayılabileceğini söyleyebiliriz. Hazır fiyat demişken, hazırsanız merak edilen AirDots 2'nin fiyatına da şöyle bir geçiş yapalım.

REDMİ AİRDOTS 2 FİYATI

Redmi AirDots 2 fiyatı sadece 11 dolar olarak açıklandı. Sadece diyoruz çünkü bu bir kablosuz kulaklık için oldukça düşük bir ücret. Redmi kulaklığı ise 22 Temmuz'da startını vereceği bir fonlama kampanyası ile satışa çıkartacak. Kampanya süresince 11 dolara alınabilecek olan Redmi AirDots 2, kampanya sona erdiğinde ise 14 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Kulaklığın ülkemizde de satışa çıkma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden Xiaomi Türkiye'den yapılacak açıklamaları beklemek şart.

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