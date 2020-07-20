AirDots ailesine yeni üye: Xiaomi Redmi AirDots 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Redmi AirDots serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Özellikle ülkemizde 100-200 lira bandında tercih edilen Redmi AirDots kulaklıklar, zaman zaman bağlantı sorunları veya bazı diğer problemler ile gündeme gelse de Redmi'nin yüzünü güldürmeyi başardı. Ancak Redmi AirDots artık unvanını devretti. Zira Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyetlerini sürdüren Redmi, Redmi AirDots 2 kablosuz kulaklığını duyurdu.

REDMİ AİRDOTS 2 ÖZELLİKLER İLE NELER SUNUYOR?

Redmi AirDots 2'nin özellikleri arasında 7.2 mm'lik sürücüler dikkatimizi çekiyor. Bu ses sürücüleri ile birlikte Redmi'nin iddiası her frekanstaki seslerin en iyi kalitede sunulacağı yönünde. Tabi bunu denemeden anlamak mümkün değil. Bluetooth 5.0 ile gelen AirDots 2, Redmi'nin paylaştıklarına göre ortam gürültüsünü azaltma teknolojisini de sahip. Ancak bu teknoloji telefon görüşmelerinde daha net ses kalitesi sunmayı vadediyor.

Biraz da kulaklığın tasarımına değinelim. Kulaklık, önceki nesil AirDots ile neredeyse aynı. Bu tasarımda bulunan dokunmatik yüzeyler kullanıcıların cihazlarına erişmeden bazı görevleri kontrol etmesine yarıyor. Örneğin; kulaklıkların dokunmatik yüzeylerine iki kere dokunulduğunda Xiaomi'nin sesli asistanı XiaoAI Voice Assistant açılabiliyor. Sadece XiaoAI Voice Assistant da değil, birçok görev bu dokunmatik yüzeyler sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Gelelim bir kablosuz kulaklıkta bakılması gereken en önemli kriterlerden birine, yani bataryaya.