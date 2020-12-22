AirDrop ne işe yarar? Dosya gönderimi AirDrop ile nasıl yapılır?

Kolay, hızlı ve güvenli dosya gönderme işlemi yapmak için AirDrop açmak yeterlidir. iOS cihazlara özel olarak geliştirilen bu özellik, Bluetooth ve Wi-Fi kapsama alanın içerisinde olan kullanıcılar arasında gerçekleşir. AirDrop aktif haldeyken diğer cihazla eşleşme gerçekleşir ve ardından dosya gönderimi yapabilirsiniz. Dosya paylaşımını AirDrop’la kusursuz hale getiren Apple, bu işlem sırasında özellikle fotoğrafların ve videoların görüntü kalitesinin düşmesini engeller. İsterseniz cihazın AirDrop ismini özelleştirebilirsiniz. Apple bu konuda kullanıcılarına AirDrop ad değiştirme seçeneğini sunar. Bu yapmak için “Ayarlar - Genel - Hakkında” kısmına girin ve isim yazan alanı dilediğiniz gibi değiştirin. AirDrop Nasıl Kullanılır? Apple’ın AirDrop özelliğini kullanarak fotoğraf, video ya da dosya göndermek için her iki iPhone kullanıcısının da Bluetooth özelliğini açması gerekiyor. Bu sayede her iki cihaz arasında özel bir Wi-Fi ağı oluşturulur. Ağ üzerinden ise kalitesi düşmeden gönderme işlemi gerçekleşir. AirDrop’un en önemli özelliklerinin başında internet bağlantısına gerek duymuyor olması gelir. Yani dosya göndermek için cihazın Bluetooth özelliğini ve AirDrop’u açarak eşleşme yapmanız gerekiyor. Bunun için;

AirDrop’u açmak için “kontrol merkezi” ve ayarlar dosyasını kullanabilirsiniz.

Ayarlar dosyasında “ Ayarlar - Genel - AirDrop” adımlarını takip edin. Burada karşınıza birkaç seçenek çıkar. Bunlar; Seçenekler arasında yer alan “Yalnızca kişiler” tanıdığınız kişilerin dosya göndermesine izin verilmesi için seçilir.

Bir diğer seçenek “Herkes” ise AirDrop özelliğini kullanan tüm Apple kullanıcılarının sizi bulmasına ve size dosya göndermesi için tercih edilir. AirDrop açma MacBook işlemleri içinse, görev çubuğunda yer alan büyüteci tıklayarak ya da arama yapmak isterseniz de Command + Space tuşlarına basarak bu işlemi yapabilirsiniz. AirDrop Kullanmanıza Engel Durumlar iOS akıllı cihazınızda kişisel bir etkin nokta oluşturursanız AirDrop’un açılmaması durumuyla karşılaşabilirsiniz. Ayarlar - Genel - Hücresel adımlarını takip ederek bu sorunu halledebilirsiniz.

MacBook’larda güvenlik duvarı vardır. Eğer bu ayar açıksa AirDrop’u kullanamazsınız. Kapalı olup olmadığını öğrenmek için Sistem Tercihleri - Güvenlik ve Gizlilik - Güvenlik Duvarı adımlarını takip edin.

Son olarak dikkat etmeniz gereken detay ise aktarma işlemi sırasında cihazların birbirinden en fazla 9 metre uzakta olup olmadığına dikkat edin. AirDrop ile Hızlı ve Güvenli Dosya Aktarımı Nasıl Yapılır? AirDrop açma iPhone cihazından güvenli, hızlı ve kaliteli dosya gönderimi yapılmasına olanak verir. Galerinizde bulunan fotoğraf, video ya da herhangi bir dosyayı göndermek için “Paylaş” simgesine dokunun. Karşınıza çıkan seçeneklerden AirDrop’u seçin ve zaten dosyaların gideceği cihaz yakınınızdaysa karşınıza çıkan sayfada bu cihazların ismini görebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihazın adına dokunun ve paylaşmayı başlatın.

Mac bilgisayarınızdan AirDrop’u kullanarak veri göndermek için AirDrop penceresi açık haldeyken paylaşmak istediğiniz kişinin adının üzerine dosyayı sürükleyip bırakabilirsiniz. Aynı zamanda dosyayı seçip sağ tıklayın ve açılan menüden “Paylaş - AirDrop’u” seçin. Bu şekilde hem iPhone cihazınızdan hem de Mac bilgisayarınızdan AirDrop kullanarak dosya gönderimi yapabilirsiniz. Herhangi birinin size gönderdiği dosyayı almak için cihazınızın ekranına gelen uyarı mesajını onaylamanız yeterlidir. AirDrop Ayarları Nasıl Değiştirilir? iOS işletim sistemi bulunan akıllı cihazlar arasında dosya gönderme görevi gören AirDrop’un ayarlarını kendinize göre değiştirebilirsiniz. Özelleştirme imkanı sunan bu özellik kullanıcıların her alanda işine yarar seçenekler sunar. Hem iş hayatınızda hem kişisel hem de eğitim hayatınızda Apple cihazlarınızdan güvenle dosya gönderimi yapabilirsiniz. Bunun için ayarları değiştirmeye ihtiyacınız varsa aşağıdaki seçeneklere göz atabilirsiniz. AirDrop isminizi görecek kişileri belirlemek için; Ayarlar menüsüne gidin ve buradan Genel sekmesine dokunarak AirDrop alanına girin.