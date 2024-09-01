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Airfryer nedir, ne işe yarar? Airfryer nasıl kullanılır? Airfryer özellikleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.08.2024 17:13
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Üretiminde kullanılan fanlar yardımıyla sıcak hava dolaşımını optimize eden airfryer adlı mutfak cihazı sağlıklı besinlerin hazırlanması için sıklıkla tercih edilir. Bu mutfak cihazıyla birlikte ana yemek, tatlı, hamur işi ya da aperatif çeşitlerinin pişirilmesi mümkündür. Bu ürün hakkında bilgi almak isteyenlere ise bu mutfak aletinin temel özellikleri, kullanım adımları, fırından farkı ve beğenilen yönleri aktarılmalıdır.

Airfryer nedir, ne işe yarar? Airfryer nasıl kullanılır? Airfryer özellikleri

İçindekiler

  • Airfryer nedir?
  • Airfryer ne işe yarar?
  • Airfryer nasıl kullanılır?
  • Airfryer özellikleri nelerdir?
  • Airfryer'ın fırından farkı nedir?

İngilizce kökenli hava ve fritöz anlamında kullanılan air ve fryer sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan airfryer mutfaklarda kullanımı popülerleşen bir ürünü temsil eder. Bu ürün temelde sıcak hava dolaşımını mümkün kılan bir fan yardımıyla çalışır. Et, balık, dondurulmuş gıda, tatlı ve sebze çeşitlerinin kısa sürede pratik bir şekilde pişirilmesini sağlayan bu cihazın ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı ve hangi özellikleriyle fırından ayrıldığı açıklanmalıdır.

Airfryer nedir?

Yiyeceklerin yağda kızartılmadan pişirilmesini mümkün kılan airfryer mutfaklarda sıklıkla kullanılan ürünlerden biridir. Bu ürünün adı İngilizcede hava anlamına gelen “air” ve fritöz olarak bilinen “fryer” sözcüklerinin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “Airfryer ne demek Türkçesi nedir?” diyenlere bu ürüne verilen ismin dilimize sıcak hava fritözü olarak geçtiği söylenebilir. Yine yağsız fritöz olarak da adlandırıldığı görülen airfryer ile az yağ kullanarak besinleri daha sağlıklı bir şekilde pişirmek mümkündür.

Kısa sürede pratik adımlarla çeşitli tarifler hazırlamayı kolaylaştıran yağsız fritöz besinleri hızlı bir şekilde dönen fan sistemiyle pişirir. Yani bu ürün temelde yiyeceklerin etrafında dolaşan sıcak havayı üreterek pişirme işleminin tamamlanmasını sağlar. Hava akışının optimize edilmesi ile tasarlanan airfryer adlı ürün bu sayede yiyeceklerin dışarıdan içeriye doğru eşit şekilde pişmesini mümkün kılar.

Airfryer ne işe yarar?

Kızartma gibi pişirme yöntemlerine göre daha sağlıklı olduğu söylenen, sıcak hava akışını sağlayan ürün teknolojisiyle çalışan airfryer, temelde çeşitli besinlerin az yağ ile pişirilmesini mümkün hâle getirir. Bu ürün iddiaya göre sağlıklı, düşük kalorili ve eşit bir şekilde pişmiş tariflerin elde edilmesini sağlar. Sebze, et, balık ve tatlı çeşitlerinin kısa sürede sağlıklı bir yöntemle tüketime hazır hâle getirilmesini kolaylaştıran airfryer fazla yer kaplamaması ile de dikkat çeker. Bu ürün yemek pişirirken etrafın kirlenmesini, besinlerin aniden yüksek ısı görüp yanmasını ve pişirme işleminin uzun sürmesini istemeyen kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Airfryer nasıl kullanılır?

Sağlıklı ve lezzetli tariflerin yapılması için yaygın olarak tercih edilen airfryer adlı mutfak ürününün kullanım adımları oldukça basittir. Farklı tariflerin hazırlanması için airfryer kullanılacak ise aşağıda sıralanan pratik adımların uygulanması gerekir:

  • Öncelikle airfryer yardımıyla pişirilecek olan tarifin ön hazırlığı yapılmalıdır.
  • İkinci adımda airfryer pişirme haznesi yerinden çıkarılarak besinler bu haznenin içine yerleştirilmelidir.
  • Pişirilecek olan tarifin çeşidine göre airfryer haznesinde yağlı kağıt gibi bir ürün kullanılabilir.
  • Yiyecekler pişirme haznesine yerleştirildikten sonra bu parçanın yerine takılması gerekir.
  • Ürünün fişi prize takıldıktan sonra pişirme süresi, sıcaklık derecesi ve program ayarları yapılmalıdır.
  • Pişirme tercihine yönelik olan ayarlar yapıldıktan sonra yemeğin tüketime hazır hâle gelmesi beklenmelidir.
  • Airfryer ile hazırlanan yemek servis edildikten sonra bu ürünün pişirme haznesinin sıcak su, yumuşak bir sünger ve bulaşık deterjanıyla temizlenmesi önerilir.

Airfryer özellikleri nelerdir?

Et, balık, sebze, dondurulmuş aperatif gıda çeşitleri ve tatlı tarifleri pişirileceği zaman kolay bir şekilde kullanılabilen yağsız fritözün temel özellikleri merak edilir. Günümüzde pek çok çeşidi bulunan ve farklı boyutlarda üretilen yağsız fritözün öne çıkan özellikleri aşağıda listelenmiştir:

  • Bu mutfak ürünüyle az yağ kullanarak dışı çıtır içi ise sulu kalan tarifler pişirmek mümkündür.
  • Airfryer adlı ürünün pişirme teknolojisi sıcak hava akışını içerdiği için hazırlanan gıdaların besin değerini kaybetmemesi söz konusudur.
  • Sıcak hava akışı sağlayan fan yardımıyla çalışan airfryer pişirme esnasında etrafa koku veya duman yayılmamasını sağlamasıyla da öne çıkar.
  • Bu cihazla birlikte pişirme işleminin daha kısa sürmesi ve pratik adımlarla tamamlanması mümkün hale gelir.
  • Pişirme haznesi ile iç kısımlarının yumuşak bir sünger veya bez yardımıyla temizlenmesi mümkün olan airfryer kullanım kolaylığı sağlamasıyla bilinir.
  • Bu ürünle yalnızca pişirme işleminin tamamlanması değil aynı zamanda ısıtma, ön pişirme ve ızgara yapma seçeneklerinin de kullanılması mümkündür.
  • Farklı pişirme programlarının seçilebildiği airfryer modelleri enerji tasarrufu sağlamasıyla da öne çıkar.
  • Airfryer kullanıcı yorumları incelendiği zaman bu ürünün birden fazla hazneyi içeren modellerinin aynı anda birden fazla tarifi tüketime hazır hale getirme özelliği bakımından ilgi gördüğü söylenmelidir.

Airfryer'ın fırından farkı nedir?

Benzer adımlarla kullanılsa da temel özellikleri bakımından birbirinden farklı olan airfryer ve fırın mutfakların vazgeçilmez ürünleri arasında sıralanır. Bu iki ayrı mutfak ürününü birbirinden ayıran özellikler ise aşağıdaki gibi özetlenmelidir:

  • Airfryer genellikle daha küçük boyutlarda olup az yer kaplarken fırın modellerinin büyük çoğunluğu daha fazla hacme sahiptir.
  • Fırında daha uzun pişirme süresine ihtiyaç duyulurken airfryer adlı ürünün bu süreyi kısaltma konusunda etkili olduğu görülür.
  • Yağsız fritöz sıcak hava dolaşımıyla çalışırken fırınlar ise genellikle üst ve alt ısıtma araçlarıyla pişirme işleminin tamamlanmasını mümkün kılar.
  • Fırında pişirilen bir tarife daha fazla miktarda yağ eklenmesi gerekirken airfryer az yağ ile dışı çıtır yemeklerin hazırlanmasını sağlar.

  • Pişirme bölmesi daha geniş olan fırın modelleri kalabalık sofralar için yemek hazırlanırken daha çok tercih edilirken airfryer ise günlük öğünlerin pişirilmesi amacıyla daha pratik bir seçenek olarak nitelendirilir.

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fritöz yağsız fritöz
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