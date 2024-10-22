Airfryerdan valize, termostan ayakkabıya her ihtiyaca uygun günün fırsat ürünleri

Kış soğuklarında üşümenizi engelleyecek, içinizi ısıtacak kaliteli bir monta, ayaklarınızı sudan ve kardan koruyacak bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Ya da mutfağınıza sağlık, yemeklerinize lezzet getirecek bir airfryera mı? Sıcak içeceklerinizi keyifle yudumlamanızı sağlayacak bir termosa ne dersiniz? "Yok bunların hiçbirine ihtiyacım!" diyorsanız da Günün Fırsatları kapsamında sizin de ihtiyaçlarınıza uygun pek çok ürün var, üstelik her biri indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Sizin için bugüne özel avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan ürünlere bu içeriğimizde yer verdik, işte detaylar!

1. Çok satanlarda birinci: Merrell MOAB 3 MID GTX Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk defa bu markayı tercih ettim. Genel olarak güzel hafif ve sıcak. Ayak numaranızdan yarım ya da bir numara büyük alın. 4-5 derecelik ve yağmurlu havalarda giyme fırsatım oldu sıcak tutuyor ve su almadı. Henüz eksi dereceli havalar denk gelmedi. Umarım sıcak tutar."

Ürün kesinlikle orijinal. Sağlam ve güzel bir görüntüsü var. Yorumları okuyarak bir büyük bedenini aldım ve iyi ki öyle yapmışım. Bütüm markalarda 45 numara giyiyorum ancak yorumlara bakarak 46 numara aldım ve tam oldu. Merrell markasına diyecek bir şey yok."

2. Yaz kış en keyifli molalar onunla: Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 0.70 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk aldığımda çok ihtiyacım olmayacağını düşünüp almamıştım fakat aldığım günden beri her gün kullanıyorum; spora, işe vs. götürüyorum çok memnunum. Dışı çok dayanıklı darbelere iyi dayanıyor, sıcaklığı sabit tutmada da herhangi bir sorun görmedim. Yeşil rengi fotoğrafta görüldüğünden bir tık daha koyu diyebilirim (belki de ışıklandırmadandır) ama çok memnunum bu rengi aldığım için."

"Stanley kalitesi tartışılmaz zaten ama deneyimlerim sonucu sıcak ve soğuk tutma süreleri gayet güzel fakat sıcak bir kahve içerken ciddi şekilde yanabilirsiniz eğer bardaktan içilecekse mantıklı. Onun dışında su ya da soğuk içecekler için daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sızdırma da kesinlikle yapmıyor."

3. Spor giyim tutkunları bayılıyor: Puma Unisex Yetişkin Active Jacket Mont

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gayet kaliteli ve dokusu hoşuma gitti ama bel kısmı biraz geniş oldu. 190 boy 75 kilo için L beden aldım, beli geniş sadece. Beli lastikli olsa daha güzel olurdu."

"Kötü yorumlara katılmıyorum yok çocuk gibi gösteriyor falan. Ürün zaten sportif bir ürün. Kalıbı rahat. Her yaşta insanın giyeceği gayet kaliteli bir mont. Tavsiye ederim."

4. En iyi yol arkadaşı: United Colors of Benetton 14BNT600 Valiz

Kullanıcılar ne diyor?

"Ailecek favori bavulumuz."

"Plastiği hemen kırılmayacak kalitede, esnek."

5. Dayanıklı ve tarz: Under Armour SPORTSTYLE TRICOT JOGGER Erkek Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam beden, slim fit kesim, yazın sıcak iklimde giyilmemeli, eskimeyecek polyester kumaş, under kalitesi."

"Boy 179, kilo 84. Tam oldu L beden. Tavsiye ederim."

6. Kızartmaya son: COSORI Sıcak Hava Fritözü

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek ya da iki kişi yaşayanlar için hatta küçük çocuklu 3 - 4 kişilik aileler için yeterli hacimde. Biz iki kişiyiz ve oldukça yeterli. Koca koca tencere usulü yemek yapmaya, kızartma yapmaya alışkınsanız sizi zorlar elbette. Minimal alet bunlar."

"Şu ana dek köfte, kurabiye, hazır patates, ev yapımı patates kızartması ve tavuk yaptık. Üründen hiçbir koku gelmedi. İnsanların anlattığı gibi kokunun yiyeceklere sinmesini geçtim cihazdan dahi herhangi bir kötü koku ya da plastik kokusu almadık. Yaptığımız ürünler gerçekten lezzetli olmuştu. Ev yapımı patates kızartması da en az hazır patates kızartması kadar çıtır olmuştu. Bu açıdan ürünü iyi ki almışız diyorum."

7. Uzun ömürlü: Puma Buzz Backpack Sırt Çantası Unisex Yetişkin

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kalitesi gerçekten çok güzel. Boyutları da tam beklediğim gibi. Sürpriz bir durumla karşılaşmadım. İndirimdeyken almıştım. Dikiş kalitesi kumaş kalitesi gerçekten çok güzel. Ekstra biraz daha gözü olabilirdi."

"Çok güzel bir çanta, su da geçirmiyor."

8. Her evin ihtiyacı: PHILIPS XC8053/01 Aqua Plus Kablosuz Elektrikli Süpürge 8000 Serisi

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans odaklı dikey süpürge arayanlar için en doğru seçenek. Bu modelde tek başlık çıkıyor, zaten açıklamada da mevcut. Çok kullanışlı ve çekiş gücü çok iyi. 10 dakikada her yeri süpürdü. Kullanımı elde manevrası ve koltuk altlarına girmesi çok rahat ve sorunsuz. Ekstra satılan araç süpürme başlık kitini de almayı düşünüyorum. Olumsuz yorumlar çekmiyor, şarjı çok kısa, işe yaramıyor vs. gibi yorumları aldırmamanızı öneririm. Philips zaten kötü ürün yapmıyor."

"Hızlı kargo, ürün beklediğimden iyi çıktı, çok araştırdım fiyat performans olarak en iyisi diyebilirim."

9. Pratikliğine hayran kalacaksınız: Orret Home Şarjlı Tek Motorlu Otomatik Damacana Su Pompası

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel. Kurulumu kolay, sevdim."

"Damacana kapağına tam yerleşmiyor, dokununca hareket ediyor ama yine de beklentimizi karşıladı. Çalışması falan güzel, bu fiyata tavsiye ederim."

10. Parasını sonuna kadar hak eden: Philips Hue HDMI Sync Box, 4 HDMI Bağlantısı, Akıllı Aydınlatma Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Başka marka çözümlerini de aldım denedim, bilgisayarda da denemiştim, dönüp dolaşıp yine Philips almak zorunda kalıyoruz, ledlerin kalitesi, uygulamanın kolaylığı falan filan derken yine öne geçiyor, pahalı ama güzel."

"Harika bir ürün, hdmi ile tv'ye bağlanan tüm cihazlarımızı sync box'a bağladık ve köprü gibi kullanıyoruz, bu pratiklik anlamında güzel oldu. Ürünün senkronizasyonu mükemmel, evde çokça vakit geçiren ve bir şeyler izleyen kişiler için keyfini iki katına çıkaracak bir ürün. Teknik kurulumu vs. zaten kolay ve sorunsuz fakat yanılmıyorsam 1 ve 2 no'lu hdmi girişleri daha yüksek kaliteli, 3 ve 4 daha düşük. O sebeple Apple tv ve Playstation gibi veri akışı yoğun olan cihazları 1/2'ye takmak gerekebilir."

Bu içerik 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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