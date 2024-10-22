Airfryerdan valize, termostan ayakkabıya her ihtiyaca uygun günün fırsat ürünleri

Kış soğuklarında üşümenizi engelleyecek, içinizi ısıtacak kaliteli bir monta, ayaklarınızı sudan ve kardan koruyacak bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Ya da mutfağınıza sağlık, yemeklerinize lezzet getirecek bir airfryera mı? Sıcak içeceklerinizi keyifle yudumlamanızı sağlayacak bir termosa ne dersiniz? "Yok bunların hiçbirine ihtiyacım!" diyorsanız da Günün Fırsatları kapsamında sizin de ihtiyaçlarınıza uygun pek çok ürün var, üstelik her biri indirimli fiyatıyla sizleri bekliyor. Sizin için bugüne özel avantajlı fiyatlarıyla öne çıkan ürünlere bu içeriğimizde yer verdik, işte detaylar!
Kullanıcılar ne diyor?
"İlk defa bu markayı tercih ettim. Genel olarak güzel hafif ve sıcak. Ayak numaranızdan yarım ya da bir numara büyük alın. 4-5 derecelik ve yağmurlu havalarda giyme fırsatım oldu sıcak tutuyor ve su almadı. Henüz eksi dereceli havalar denk gelmedi. Umarım sıcak tutar."
Kullanıcılar ne diyor?
"İlk aldığımda çok ihtiyacım olmayacağını düşünüp almamıştım fakat aldığım günden beri her gün kullanıyorum; spora, işe vs. götürüyorum çok memnunum. Dışı çok dayanıklı darbelere iyi dayanıyor, sıcaklığı sabit tutmada da herhangi bir sorun görmedim. Yeşil rengi fotoğrafta görüldüğünden bir tık daha koyu diyebilirim (belki de ışıklandırmadandır) ama çok memnunum bu rengi aldığım için."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün gayet kaliteli ve dokusu hoşuma gitti ama bel kısmı biraz geniş oldu. 190 boy 75 kilo için L beden aldım, beli geniş sadece. Beli lastikli olsa daha güzel olurdu."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ailecek favori bavulumuz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tam beden, slim fit kesim, yazın sıcak iklimde giyilmemeli, eskimeyecek polyester kumaş, under kalitesi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Tek ya da iki kişi yaşayanlar için hatta küçük çocuklu 3 - 4 kişilik aileler için yeterli hacimde. Biz iki kişiyiz ve oldukça yeterli. Koca koca tencere usulü yemek yapmaya, kızartma yapmaya alışkınsanız sizi zorlar elbette. Minimal alet bunlar."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünün kalitesi gerçekten çok güzel. Boyutları da tam beklediğim gibi. Sürpriz bir durumla karşılaşmadım. İndirimdeyken almıştım. Dikiş kalitesi kumaş kalitesi gerçekten çok güzel. Ekstra biraz daha gözü olabilirdi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Fiyat performans odaklı dikey süpürge arayanlar için en doğru seçenek. Bu modelde tek başlık çıkıyor, zaten açıklamada da mevcut. Çok kullanışlı ve çekiş gücü çok iyi. 10 dakikada her yeri süpürdü. Kullanımı elde manevrası ve koltuk altlarına girmesi çok rahat ve sorunsuz. Ekstra satılan araç süpürme başlık kitini de almayı düşünüyorum. Olumsuz yorumlar çekmiyor, şarjı çok kısa, işe yaramıyor vs. gibi yorumları aldırmamanızı öneririm. Philips zaten kötü ürün yapmıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çok güzel. Kurulumu kolay, sevdim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Başka marka çözümlerini de aldım denedim, bilgisayarda da denemiştim, dönüp dolaşıp yine Philips almak zorunda kalıyoruz, ledlerin kalitesi, uygulamanın kolaylığı falan filan derken yine öne geçiyor, pahalı ama güzel."
Bu içerik 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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