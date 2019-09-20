Aironn Fan Test Laboratuvarı, AMCA tarafından akredite edildi

’’Üretimimizin yüzde 70’ini yurtdışına ihracat yapan yüzde 100 yerli firmayız’’ Yaptıkları çalışmaya değinen şirket kurucularından Uğur Akgül, ’’Türkiye’de yüzde 100 yerli olan fan üreticiyiz. Şirketimiz kurulduğu günden itibaren Türkiye şartlarına göre farklı şeyleri hedefledi. Fan konusunda ihtisaslaşmak istedik. Bizim için önemli olan mühendislik, doğru ürün ve tüm dünya için kabul gören projeleri gerçekleştirmiş olmak. Bizim hedefimiz baştan beri sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bir Türk markası olarak küresel fan dünyasının sözü geçen markası olmak istiyorduk. Bunun adımlarını attık. Üretimimizin yüzde 70’ini yurtdışına ihraç eden, yüzde 100 yerli bir mühendislik firmayız. Bir üniversite-sanayi işbirliği projesi çerçevesinde kurguladığımız fan performans test düzeneği, bu konfigürasyonda, ülkemizde ve bölge coğrafyamızdaki tek test düzeneği. Bu bizim için onur ve gurur verici. Aynı zamanda Türkiye için onu ve gurur verici. Bu test düzeneği sayesinde mevcut olan pazarlarımızı daha da genişleteceğiz. Bu test düzeneği ne işe yarıyor? İddia ettiğinizle gerçek arasındaki doğrulamayı, uluslararası geçerliliği tartışılamaz bir güvence ile onaylıyor. Bu test düzeneği ile isteyen tüm firmalara da uluslararası bir doğrulama güvencesi hizmeti verebileceğiz. Şimdi, rekabet daha adil şartlarda ve daha objektif kriterlerle kıyaslanabilir olmaya başlayacak’’ şeklinde konuştu.

’’Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi marka oluşturamaması’’

Türkiye’nin en büyük sıkıntısının marka oluşturamaması ve katma değeri yüksek üretim yapamaması olduğunu dile getiren Akgül, ’’Ülkemiz, hangi açmaza girerse girsin, bu açmazlardan çıkabilecek çok büyük insan kaynaklarına sahiptir. Yeter ki kendi gücümüze güvenelim. Hatalarımız değil, başarabileceğimize duyduğumuz inanç önemli, yerli üretime verilecek destek, bizlere duyulacak güven, hak ettiğimizi bize, bizlere kazandıracak. Dünya pazarlarına rekabetçi koşullarda ürün sunabilmemiz için belli uluslararası standartların sağlanması gerekiyor. Şirket olarak binaları yaşanılır kılan tüm fan sistemlerini üretiyoruz. Otopark, tünel, metro fanları, blok fanlarının tamamını üretiyoruz. Ulusal ve uluslararası denetimlere açık olduğumuzu da kanıtladık, şimdi doğru mühendislik zamanı’’ açıklamasında bulundu.

’’Test laboratuvarı, Türkiye’deki üreticilere finans açısından büyük avantajlar sağlayacak’’

Şirketin AMCA akreditasyon sürecini anlatan Genel Müdür Yardımcısı Efe Ünal, ’’Şirketimizin fan performans test laboratuvarı AMCA tarafından akredite edildi. Projemiz yaklaşık 1 yıl sürdü. Projeyi 4 ana fazda toplayabiliriz; tasarım ve planlama, yapım aşaması, test ve doğrulama, sertifikasyon süreci. Bu süreçler iç içeydi, o yüzden iyi bir proje yönetimi gerekiyordu. Tasarım süreci ve yapım aşaması tamamen kendi ekibimiz tarafından yapıldı. Mevcuttaki test düzeneği AMCA 210’a 16 ve figür 13’e göre akredite olmuş durumda. Laboratuvarımızda 450 bin m3/h’ten 5 bin pascal basınca kadar ölçüm yapılabiliyor. Çap aralığında ise 315 milimetre çaptan 2 bin 240 çapa kadar 55 kilovat gücünden 550 kilovat motor gücüne kadar cihazlarımızı burada test edebiliyoruz. Kendi cihazlarımızı burada test etmenin yanı sıra diğer üreticilerin fanlarını da AMCA adına laboratuvarımızda test edebiliyoruz. Bunun Türkiye için büyük bir kazanım olduğunu düşüyorum. Türkiye’deki üreticilerinin giderlerini düşürmek adına da önemli bir kazanım. Türkiye’deki üreticilerin cihazlarını ABD’ye göndererek cihazların orada test etmesi lazım. Bunların lojistik ve gümrüğünü düşündüğünüz zaman Türkiye’de olan bir laboratuvarda bunu yaptırıyor olması finans açısından büyük avantajlar sağlayacak’’ dedi.

Toplantıda sunum yapan AMCA Teknik Koordinatörü Nazme Mohsina, derneğin nasıl sertifikasyon verdiği, sürecin işleyişi ve bu akreditasyonun önemi konularında detaylı bilgiler verdi.

