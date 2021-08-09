AirPlay 2 desteği rafa kalktı

Apple, en çok tercih edilen markalardan biri olsa da bazı eksiklikleri var. Spotify’ın ise yeni iOS özelliklerini benimseme konusunda neredeyse Google kadar yavaş olduğu ortada. Şimdi başka bir problem daha ortaya çıktı.

BİRAZ DAHA BEKLEMENİZ GEREKECEK

Spotify çalma listelerinizi HomePod’larınıza aktarmak gibi bir planınız varsa daha fazla beklemeniz gerekecek. Şirket, AirPlay sisteminin, Spotify geliştiricilerinin tahmin ettiğinden daha büyük bir proje olduğunu duyurdu. Projenin geleceğini henüz göremeyen şirket suçu “ses sürücüsü uyumluluk sorunlarına” bağlıyor.

Şirket, “Öngörülebilir gelecekte tamamlayamayacağımız daha büyük bir proje gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi. Apple, AirPlay 2’yi üç yıl önce iOS 11.4’ün bir parçası olarak kullanıma sundu. Şirket ayrıca geçen yıl HomePod ve HomePod mini’de üçüncü taraf müzik hizmetleri için destek sağlamıştı.

Spotify’ı yine AirPlay veya Spotify Connect üzerinden hoparlörlere ve akıllı TV’lere bağlayabilirsiniz. Uygulamanın kullanıcıları, daha az gecikme, çok odalı ses ve Siri kontrolü gibi AirPlay 2 özelliklerini yakın zamanda resmi olarak kullanamayacaklar. Ancak AirPlay, iOS ile tamamen entegre olduğundan, Spotify uygulaması yerine başka oynatma kontrollerini kullandığınız sürece çalışmaya devam edecektir.

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