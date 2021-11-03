AirPods 3, Türkiye'de ön siparişe sunuldu! AirPods 3'ün fiyatı ne kadar?

Apple, AirPods 3'ün fiyatını ve özelliklerini daha önceden paylaşmıştı. Şirketin yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra M1 Pro ve M1 Max işlemcilerini duyurduğu ekim ayındaki Unleashed etkinliğinde tanıtılan AirPods 3. nesil, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisine sahip olmamasıyla dikkat çekmişti. Apple'ın 179 dolarlık bir fiyat etiketi ile görücüye çıkardığı 3. nesil AirPods, artık Türkiye'de ön siparişe açıldı.

APPLE AIRPODS 3 TÜRKİYE'DE! AIRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

AirPods 3. nesil'in fiyatına geçmeden önce, biraz özelliklerinden bahsedelim. Yeniden tasarlanan ve AirPods Pro'ya benzer bir tasarım ile karşımıza çıkan yeni AirPods 3'ün özellikleri arasında dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde AirPods'daki jiroskoplar ve ivmeölçerler bir arada çalışarak kafa hareketlerinizi takip ediyor.

Adaftif EQ özelliğine de sahip olan 3. nesil AirPods, 6 saate kadar dinleme süresi ve 4 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Apple'ın iddiasına göre, 5 dakikalık şarjla yaklaşık bir saat dinleme veya konuşma süresi elde edebilmek de mümkün. Yine şirketin aktardığı kadarıyla MagSafe şarj aygıtlarıyla ve kablosuz şarj aygıtlarıyla şarj edilebilen MagSafe Şarj Kutusu ile 30 saate kadar dinleme süresi elde edilebiliyor. Yeni AirPods'un IPX4 suya dayanıklılık derecesine sahip olduğunu da belirtelim.

İŞTE AIRPODS 3'ÜN FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

AirPods 3'ün fiyatı 1.999 TL olarak belirlendi. Halihazırda Apple'ın resmi internet mağazası üzerinden yeni kablosuz kulaklık için ön sipariş verilebiliyor.

Apple'ın paylaştığına göre AirPods 3, 17 Kasım’da ise satışa sunulacak.

