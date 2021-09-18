AirPods 3’ün ilk sevkiyatları düşük adetli olacak

Üçüncü nesil Apple AirPods TWS kulaklıkların ilk sevkiyatlarının düşük olması, ürünün neden iPhone 13 serisi lansman etkinliğinde resmileştirilmediğini açıklıyor. Apple’ın artık yeterli sevkiyatı olduğu göz önüne alındığında, şirketin AirPods 3 kulaklıklarını bu yılın sonuna kadar resmi olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu durumda, yeni nesil AirPod’ların gelecek ayki lansman etkinliğinde duyurulmasını bekliyoruz. Apple bunu henüz doğrulamadı, ancak teknoloji devinin önümüzdeki ay M1X yonga seti tarafından desteklenen yeni Mac cihazlarına odaklanacak yeni bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. İkinci nesil AirPods Pro’nun da üçüncü nesil AirPod’larla birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Yakında çıkacak olan AirPods 3 ‘ün bir görüntüsü zaten çevrimiçi olarak sızdırıldı ve kulaklıkların tasarımını ortaya çıkardı. Kulakiçi kulaklıklar, kısa bir gövde ve bir sensörün yanı sıra ön tarafta bir mikrofon ile gelecek. Resim, standart Beyaz renk tonundaki kulaklıkları gösterir.

Ayrıca yeni bir yonga seti ile gelmesi bekleniyor ve Apple Music Lossless Audio’yu desteklediği söyleniyor. Ek olarak, kulaklıkların AirPods 2’ye kıyasla iyi bir pil ömrü performansıyla gelmesi bekleniyor.

