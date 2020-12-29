AirPods Max altınla kaplandı, fiyatı dudak uçuklattı!

Apple AirPods Max'i geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Duyurdu diyoruz çünkü Apple yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı için herhangi bir etkinlik düzenlemedi ve AirPods Max bir basın bülteni aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı. Tanıtımın ardından AirPods Max Türkiye fiyatı da belli oldu. Kulaklık, halihazırda 5.699 TL'den ülkemizde satılmakta. Ancak daha önce iPhone 12 modellerinin daha pahalı sürümlerini çıkartmakla tanınan Caviar şirketi, AirPods Max fiyatını daha da artıracak bir adım attı.

CAVİAR ALTINLA KAPLI AİRPODS MAX ÇIKARDI

Altın kaplamalı AirPods Max, görücüye çıktı. Timsah derisi detayı ile de şaşırtan AirPods Max'in Caviar tarafından Airpods Max Gold olarak adlandırılan bu modeli, söylendiğine göre siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Kulaklıkların altın kaplamaları oldukça dikkat çekici görünse de, asıl ilginç olan kulaklıkların fiyatı oluyor.

İŞTE ALTIN KAPLAMALI AİRPODS MAX FİYATI

Caviar altın kaplamalı AirPods Max fiyatı için 108 bin dolarlık bir fiyat belirlemiş durumda. Diğer bir deyiş ile kulaklıkların fiyatı, normal AirPods Max fiyatından yaklaşık 140 kat daha fazla. Fakat bu kulaklıklar oldukça 'özel' olduğu için fiyatı aslında normal seviyelerde bulunuyor.

