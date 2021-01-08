AirPods Max için plastik kullanılacak

Ürün performans ve kalite olarak şu anki haliyle kullanıcıları memnun etse de dudak uçuklatan fiyatıyla herkese hitap eden bir ürün değil. Apple, bu durumu değiştirmek için kolları sıvıyor gibi görünüyor. Ürünün ses kalitesini koruyup, üretiminde farklı malzeme kullanılması planlanıyor.

UYGUN FİYATLI AİRPODS MAX YOLDA

Sızıntı haberlere bakılırsa, üzerine çalışılan AirPods da ülkemizde çok ucuza satışa sunulacağa benzemiyor. Plastik yapılı yeni AirPods Max’in 549 dolar yerine 349 dolara mal olacağı düşünülüyor (yaklaşık 2500 TL). Yeni ürün için en fazla malzemeden ödün verilecek. Alüminyum ve paslanmaz çelik kullanmak yerine daha uygun fiyatlı olan kulaklıkta plastik kullanılacak. Ayrıca AirPods Max piyasadaki en ağır ürün olduğundan, yeni plastik yapımı ürün daha hafif olacaktır.

Haberi sızdıran kaynak ne yazık ki lansman hakkında belirli bir tarih vermedi, ancak ürünün üzerinde çalışıldığı bilgisini doğruladı. Uygun fiyatlı AirPods Max'in piyasadaki AirPods Max özelliklerinin tümünü olmasa da çoğunu desteklemesi bekleniyor.

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