AirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı 2. nesil AirPods ile yarışıyor

AirPods Max Apple'ın yılbaşı sürpriz olarak karşımıza çıktı. Bir basın bülteni aracılığıyla tanıtılan Apple markalı kablosuz kulak üstü kulaklık, aslında AirPods Studio adıyla bekleniyordu. Fakat ne oldu bilinmez, Cupertinolu şirket bizleri AirPods Max adı ile tanıştırdı. Ürün, adı gibi 'Max' özelliklere sahipti. AirPods Pro'daki özellikleri daha da gelişmiş bir şekilde sunan AirPods Max'in en çok dikkat çeken tarafı ise fiyatı oldu. Zira kulaklık ABD'de 549 dolardan alıcısıyla buluştu. Bu neredeyse ABD'de satılan bir iPhone 11 fiyatına denk. Hal böyle olunca ABD'li kullanıcılar da fiyata karşı biraz olumsuz yaklaştı. Ortaya çıkan bilgilere göre ise bunda biraz haklılar.

AİRPODS MAX'İN YASTIĞI 2. NESİL AİRPODS KADAR

AirPods Max değiştirilebilir manyetik yastıklarla geliyor. Bu yastıklar, istenilen renklerde satın alınıp güzel bir kombin oluşturulabiliyor. Yastıklar, ABD'de 69 dolardan satılıyor. Ülkemizde bu fiyat 729 TL'ye çıkıyor. Yani kulaklığın yastık fiyatı ülkemizde 1000 lira seviyelerinde satılan 2. nesil AirPods'a oldukça yakın.