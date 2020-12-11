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AirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı 2. nesil AirPods ile yarışıyor

11.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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AirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı 2. nesil AirPods ile yarışıyor

AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklık Apple tarafından resmen tanıtıldı. Kulaklığın tanıtımının ardından fiyatı en çok tartışılan konular içinde yer aldı. ABD fiyatı dahi ABD'li bazı kullanıcılar tarafından yüksek bulunan AirPods Max'in kulaklık yastığının fiyatı AirPods 2.nesilin fiyatına yaklaşıyor.

AirPods Max Apple'ın yılbaşı sürpriz olarak karşımıza çıktı. Bir basın bülteni aracılığıyla tanıtılan Apple markalı kablosuz kulak üstü kulaklık, aslında AirPods Studio adıyla bekleniyordu. Fakat ne oldu bilinmez, Cupertinolu şirket bizleri AirPods Max adı ile tanıştırdı. Ürün, adı gibi 'Max' özelliklere sahipti. AirPods Pro'daki özellikleri daha da gelişmiş bir şekilde sunan AirPods Max'in en çok dikkat çeken tarafı ise fiyatı oldu. Zira kulaklık ABD'de 549 dolardan alıcısıyla buluştu. Bu neredeyse ABD'de satılan bir iPhone 11 fiyatına denk. Hal böyle olunca ABD'li kullanıcılar da fiyata karşı biraz olumsuz yaklaştı. Ortaya çıkan bilgilere göre ise bunda biraz haklılar.

AİRPODS MAX'İN YASTIĞI 2. NESİL AİRPODS KADAR

AirPods Max değiştirilebilir manyetik yastıklarla geliyor. Bu yastıklar, istenilen renklerde satın alınıp güzel bir kombin oluşturulabiliyor. Yastıklar, ABD'de 69 dolardan satılıyor. Ülkemizde bu fiyat 729 TL'ye çıkıyor. Yani kulaklığın yastık fiyatı ülkemizde 1000 lira seviyelerinde satılan 2. nesil AirPods'a oldukça yakın.

AirPods Max yastık fiyatı

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AİRPODS MAX ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple'ın yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı, Apple H1 çipine sahip. Apple Watch gibi digital crown ile gelen kulaklık, bununla bazı kontrolleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ANC'yi devreye almak için bir tuş da kulaklığın üzerinde bulunuyor. AirPods Max Türkiye fiyatı ise 5699 TL.

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