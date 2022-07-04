AirPods Pro 2'den kötü haber! Artık sahip olması beklenmiyor

Gurman, "Geçtiğimiz birkaç ay içinde, bu yılki modelin kullanıcının kalp atış hızını veya vücut ısısını ölçme özelliği kazandığına dair söylentiler vardı. 2022 güncellemesinde hiçbir özelliğin gelmeyeceği söylendi." dedi. Gurman, her iki özellik için de Apple'ın çalışma yaptığını ve bir gün AirPods Pro'lara ulaşabileceklerini ekledi.
Apple, 2019'da çıkan AirPods Pro'yu geçen sonbaharda yeni bir MagSafe şarj kutusu dışında herhangi bir şekilde güncellemedi. Teknoloji devi AirPods Pro'nun yeni modelini bu yıl içinde, muhtemelen de bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 14 ve yeni Apple Watch modelleriyle duyuracak.
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