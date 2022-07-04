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AirPods Pro 2'den kötü haber! Artık sahip olması beklenmiyor

04.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. nesil AirPods Pro'nun bir kalp atış hızı ve vücut ısısı sensörüne sahip olacağı söyleniyordu. Ancak son bir rapor, yakında çıkacak kablosuz kulaklıkla ilgili bu tarz söylentilerin doğruluğu konusunda kuşku yarattı.

AirPods Pro 2'den kötü haber! Artık sahip olması beklenmiyor
  1. nesil AirPods Pro olarak bilinen AirPods Pro 2 hakkında daha geçen ay kalp atış hızını ve vücut ısısını kulak içinden ölçebileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ayrıca, AirPods Pro 2'nin USB-C, güncellenmiş bir H1 yongası ve Find My (Bul) özelliğine sahip olacağı da öne sürülmüştü. Fakat Bloomberg'ten Mark Gurman bugün çok daha farklı şeyler söylüyor.

"HİÇBİR ÖZELLİĞİN GELMEYECEĞİ SÖYLENDİ"

Gurman, "Geçtiğimiz birkaç ay içinde, bu yılki modelin kullanıcının kalp atış hızını veya vücut ısısını ölçme özelliği kazandığına dair söylentiler vardı. 2022 güncellemesinde hiçbir özelliğin gelmeyeceği söylendi." dedi. Gurman, her iki özellik için de Apple'ın çalışma yaptığını ve bir gün AirPods Pro'lara ulaşabileceklerini ekledi.

AirPods Pro

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Apple, 2019'da çıkan AirPods Pro'yu geçen sonbaharda yeni bir MagSafe şarj kutusu dışında herhangi bir şekilde güncellemedi. Teknoloji devi AirPods Pro'nun yeni modelini bu yıl içinde, muhtemelen de bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 14 ve yeni Apple Watch modelleriyle duyuracak.

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