AirPods Pro 2 netlik kazandı

Ses kalitesi konusunda da rakiplerinden bir kaç gömlek büyük olan Apple’ın kablosuz kulaklığı için merak edilen soru bugün yanıt buldu. AirPods Pro 2 modelinin bu yıl içerisinde gelip gelmeyeceği resmen açıklandı.

Apple’ın koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılını tam verimli bir şekilde değerlendiremediği ortada. Firma risk alıp üst üste yeni ürünlerini tanıtmak istemiyor. Bu yüzden 2. nesil AirPods Pro‘nun çıkış tarihi bir sonraki yıla ertelenmiş. Ancak Apple bu yıl yine boş durmayacak.

AİRPODS STUDİO GELİYOR

Bildiğiniz gibi Apple’ın bünyesinde Beats Electronics yer alıyor. Beats markası altında yeni kafa üstü kulaklıklarını üreten Apple, bu sefer kendisi bu işe girecek. Eylül ayındaki iPhone 12 modellerinin tanıtımında sürpriz bir şekilde kafa üstü AirPods Studio modeli tanıtılacak.

Aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra, üzerinde yer alan sensörler yardımı ile kulaklığı takış biçiminize göre sesi otomatik ayarlayacak olan Studio modeli, kristal kalitede ses sunacak. Ancak bunun bedeli biraz pahal olacak. Studio’nun muhtemel satış fiyatı olarak 349 dolar veya 399 dolar gösteriliyor.

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