AirPods Pro Lite'ın tanıtım tarihi belli oldu!

AirPods Apple için ayrı bir önem taşıyor. Zira, AirPods'lar kullanıcılar tarafından hale ilgi görmeye devam ediyor. Ancak AirPods'lari için Apple'a bazı eleştiriler de var. Örneğin; Birçok insan Apple yapımı kablosuz kulaklıkların çok pahalı olduğunu söylüyor. Hele ki konu AirPods Pro olunca fiyat daha da yükseliyor. Apple'ın eleştirileri dinlediğini söylemek mümkün. Çünkü Jon Prosser'ın paylaştığına uygun fiyatlı AirPods Pro Lite gerçek olmak üzere.

AİRPODS PRO LİTE'IN TANITIM TARİHİNİ PAYLAŞTI

Apple konusundaki isabetli tahminleriyle bilinen Jon Prosser, iPhone 12 ve iPhone SE Plus gibi tahminlerinin ardından Apple'ın uygun fiyatlı kablosuz kulaklık çözümü AirPods Pro Lite'dan da bahsetti. Prosser, AirPods Pro Lite'ın artık tamamen hazır olduğunu ve sadece duyurulacağı tarihi beklediğini paylaştı. Prosser, duyuru tarihini de vermekten kaçınmadı.

KULAKLIK TEK BAŞINA GELMEYECEK

AirPods Pro Lite Jon Prosser'a göre Mayıs ayında duyurulacak. Fakat kulaklık bu duyuruda tek başına olmayacak. 14 inçlik yeni MacBook Pro da Apple'ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods Pro Lite ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak. Öte yandan AirPods Pro Lite'ın 160-250 dolar arası bir fiyat ile satışa çıkması bekleniyor.

