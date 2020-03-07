AirPods Pro Lite üretime giriyor

Apple’ın giyilebilir eşya bölümü şirketin en hızlı büyüyen ünitesi. Son iki malı çeyrekte bu bölümdeki gelir artışı %54 ve %37
olarak açıklandı. Dünyanın en popüler saati Apple Watch’un ve kablosuz Bluetooth kulaklık olan AirPods’un bu bölümde üretildiğini düşünürsek gelir oranları tesadüf değil.
Apple normal AirPodslarını standart bir şarj kutusu ile 159 dolardan satışa sunuyor. Eğer şarj kutusunun kablosuz olmasını istiyorsanız 199 dolar ödemeniz gerekiyor. Corona Virüsünün yayılmasında önce bile stok sayısı az olan AirPods Pro 249
dolardan satılıyor. Pro versiyonunda tere ve suya dayanıklılık ve aktif gürültü önleme özellikleri bulunuyor.
Geçen ay Apple’ın AirPods Pro Lite isimli yeni bir kulaklık üzerinde çalıştığını duymuştuk. İki ihtimal üzerinde konuşuluyor. AirPods Pro Lite ya standart AirPodsların isim değiştirmiş hali ya da Pro versiyondan daha kalitesiz gürültü önleme özelliği bulunan yeni bir kablosuz Bluetooth kulaklık. Bu nedenle ürünün fiyat aralığının da 159 dolar ile 249 dolar olacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Bugün Digitimes tarafından yayınlanan bir raporda kulaklığın ilk çeyreğin sonu ile ikinci çeyreğin başı arasında üretilmeye başlanmasından bahsediliyor. Digitimes bu bilgileri Apple’ın tedarik zinciri için çalıştığı firmalarda çalışan görevlilere dayandırıyor. Bu bilgiler gerçek olsa ve kulaklığın tam zamanında üretimine başlansa bile Apple stok oluşturma amaçlı kulaklığı hemen piyasaya sürmeyecektir. Ayrıca Corona Virüsü nedeniyle şirketin montaj hattını tam olarak işletemediğini de biliyoruz.
Tedarik zinciri için çalıştığı firmalarda çalışan görevlilere göre Apple bu yeni kulaklığı yakın zamanda tanıtacağı giriş seviye iPhone telefonlarda test ediyor. Bu telefonlar iPhone SE2 ve iPhone 9. Her iki telefonda bir önceki versiyonlarıyla aynı ekran gövde oranına sahip olacak. Ancak telefonlarda donanımsal olarak bir takım değişiklikler olacak. Örneğin iPhone 9’da 3GB RAM ve 64GB depolama alanı olması bekleniyor.
Sonuç olarak Apple giyilebilir eşya envanterine yeni bir eşya ekleyecek ve bu yeni bir kablosuz Bluetooth kulaklık olacak. Bakalım kulaklık tüketicilerin tercihine uygun olacak mı?
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