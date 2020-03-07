AirPods Pro Lite üretime giriyor

Apple’ın giyilebilir eşya bölümü şirketin en hızlı büyüyen ünitesi. Son iki malı çeyrekte bu bölümdeki gelir artışı %54 ve %37

olarak açıklandı. Dünyanın en popüler saati Apple Watch’un ve kablosuz Bluetooth kulaklık olan AirPods’un bu bölümde üretildiğini düşünürsek gelir oranları tesadüf değil.

Apple normal AirPodslarını standart bir şarj kutusu ile 159 dolardan satışa sunuyor. Eğer şarj kutusunun kablosuz olmasını istiyorsanız 199 dolar ödemeniz gerekiyor. Corona Virüsünün yayılmasında önce bile stok sayısı az olan AirPods Pro 249

dolardan satılıyor. Pro versiyonunda tere ve suya dayanıklılık ve aktif gürültü önleme özellikleri bulunuyor.

Geçen ay Apple’ın AirPods Pro Lite isimli yeni bir kulaklık üzerinde çalıştığını duymuştuk. İki ihtimal üzerinde konuşuluyor. AirPods Pro Lite ya standart AirPodsların isim değiştirmiş hali ya da Pro versiyondan daha kalitesiz gürültü önleme özelliği bulunan yeni bir kablosuz Bluetooth kulaklık. Bu nedenle ürünün fiyat aralığının da 159 dolar ile 249 dolar olacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.