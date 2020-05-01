AirPods Pro'ya uygun fiyatlı rakip: Huawei FreeBuds 3i duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'nin bir süredir bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Huawei FreeBuds 3 ile tüketicilerinden olumlu geri bildirimler alan şirket, Huawei FreeBuds 3'ün görece daha uygun fiyatlısı için çalışmalara başlamıştı. Nitekim o çalışmalar meyvesini verdi. Huawei FreeBuds 3i, Huawei tarafından duyuruldu.

HUAWEİ FREEBUDS 3İ ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds 3i özellikleri arasında TWS kulaklıklar arasında pek rastlamadığımız bir şekilde gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde FreeBuds 3i, dışarıdan gelen sesleri kesiyor ve kullanıcısının sadece sıradaki şarkısına odaklanmasını sağlıyor.

Gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığında AirPods Pro'larda yer alan silikon başlıkların bir benzeri de yer alıyor. Bu silikonlar sayesinde dışarı ile bağlantı en aza indirgeniyor. Huawei'nin söylediğine göre kulaklıkları eşleştirmek için fazla zaman harcamaya da gerek yok. Zira, FreeBuds 3i'nin hem iOS hem de Android kullanıcıları için kolayca eşleştirildiği Huawei tarafından açıklanmış durumda.