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AirPods Pro'ya uygun fiyatlı rakip: Huawei FreeBuds 3i duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Huawei, kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 3i'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei FreeBuds 3i, özelliklerine rağmen sunduğu uygun fiyatıyla hem dikkat çekiyor hem de Apple AirPods Pro'ya rakip olmayı başarıyor. Peki Huawei FreeBuds 3i özellikleri neler? Huawei FreeBuds 3i fiyatı ne kadar?

AirPods Pro'ya uygun fiyatlı rakip: Huawei FreeBuds 3i duyuruldu! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei'nin bir süredir bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Huawei FreeBuds 3 ile tüketicilerinden olumlu geri bildirimler alan şirket, Huawei FreeBuds 3'ün görece daha uygun fiyatlısı için çalışmalara başlamıştı. Nitekim o çalışmalar meyvesini verdi. Huawei FreeBuds 3i, Huawei tarafından duyuruldu.

HUAWEİ FREEBUDS 3İ ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds 3i özellikleri arasında TWS kulaklıklar arasında pek rastlamadığımız bir şekilde gürültü engelleme özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde FreeBuds 3i, dışarıdan gelen sesleri kesiyor ve kullanıcısının sadece sıradaki şarkısına odaklanmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds 3i fiyatı

Gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığında AirPods Pro'larda yer alan silikon başlıkların bir benzeri de yer alıyor. Bu silikonlar sayesinde dışarı ile bağlantı en aza indirgeniyor. Huawei'nin söylediğine göre kulaklıkları eşleştirmek için fazla zaman harcamaya da gerek yok. Zira, FreeBuds 3i'nin hem iOS hem de Android kullanıcıları için kolayca eşleştirildiği Huawei tarafından açıklanmış durumda.

Huawei FreeBuds 3i özellikler

HUAWEİ FREEBUDS 3İ FİYATI NE KADAR?

IPX4 suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan Huawei FreeBuds 3i fiyatı 112 dolar belirlendi. Kablosuz kulak içi kulaklık siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Kulaklığın Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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