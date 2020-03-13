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AirPods Pro yeni reklamı ile karşımızda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 12:25 | Son Güncelleme

Apple, bugün kablosuz kulaklığının aktif gürültü engelleme özelliğini ön plana çıkardığı Snap isimli reklamı ile karşımıza çıktı.

AirPods Pro yeni reklamı ile karşımızda

Kulak içi formda gelen bu kulaklık ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hi-Fi sitelerinden tam not alan bu kulaklık için şu an piyasadaki en iyi kablosuz kulaklık diyebiliriz.

Apple, bugün kablosuz kulaklığının aktif gürültü engelleme özelliğini ön plana çıkardığı Snap isimli reklamı ile karşımıza çıktı.

Bu reklamda, aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınızda dış dünya ile iletişiminizin neredeyse sıfıra indirgendiğine dikkat çekiliyor. Yaklaşık 2 dakikalık bu videoda, istenirse ANC özelliğini devre dışı bırakıp, kulaklıklar kulağınızda olsa bile dış dünyadaki sesleri duyabileceğinizin altı çiziliyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Apple’ın yayınladığı reklam filmi ile sizleri baş başa bırakalım. Son olarak kulaklığın ülkemizde 1.899 TL’den satıldığını belirtelim.

İşte o reklamı izlemek için buraya tıklayınız

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Apple AirPods Pro

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