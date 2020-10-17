Airpods Pro’yu tahtından indirdi

Her kulaklık yaklaşık 6.1 gram ağırlıktayken taşıma ve şarj çantası da yaklaşık 60 gram ağırlıkta.

Uygulamayı kurup Bluetooth bağlantısını aktifleştirdiğinizde, saniyeler içinde telefonunuz ile kulaklığınız eşleşiyor. Bluetooth 5.2 aracılığıyla bağlantı kuran cihaz, ek olarak aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor.

Örneğin, eğer bir Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatiniz varsa, bu saatinizin üzerinde yer alan müzik kütüphanenizden kulaklıklarınız aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Ürün, farklı boyutlarda toplamda 3 başlık seçeneğiyle geliyor ve böylece en uygununu seçebiliyorsunuz. Hatta AI Life uygulaması aracılığıyla da kulaklık başlıklarının kulağınızla uyumlu olup olmadıklarını test edebiliyorsunuz.

Gelişmiş gürültü engelleme seçenekleri



Ai Lİfe uygulamasına giderek bu seçenekler arasında seçim yapabiliyor, sonrasında kulaklığınıza gerçekleştireceğiniz dokunuşlarla gürültü engellemeyi aktifleştirebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Freebuds Pro’daki gürültü engelleme teknolojisi, şimdiye dek kullandığımız kulaklıklar arasında belki de en iyisiydi. Özellikle metro ve otobüs gibi gürültülü ortamlarda bile neredeyse hiçbir dış etkene maruz kalmadan müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz.