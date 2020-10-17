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Airpods Pro’yu tahtından indirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Huawei’in yeni nesil Kablosuz kulaklığı sesleri çok temiz veriyor, aktif gürültü engelleme özellikleri çok başarılı ve büyük pil sayesinde tek şarj ile uzun süreli kullanmayı mümkün kılıyor.

Airpods Pro’yu tahtından indirdi

Her kulaklık yaklaşık 6.1 gram ağırlıktayken taşıma ve şarj çantası da yaklaşık 60 gram ağırlıkta.

Uygulamayı kurup Bluetooth bağlantısını aktifleştirdiğinizde, saniyeler içinde telefonunuz ile kulaklığınız eşleşiyor. Bluetooth 5.2 aracılığıyla bağlantı kuran cihaz, ek olarak aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor.

Örneğin, eğer bir Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatiniz varsa, bu saatinizin üzerinde yer alan müzik kütüphanenizden kulaklıklarınız aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

Ürün, farklı boyutlarda toplamda 3 başlık seçeneğiyle geliyor ve böylece en uygununu seçebiliyorsunuz. Hatta AI Life uygulaması aracılığıyla da kulaklık başlıklarının kulağınızla uyumlu olup olmadıklarını test edebiliyorsunuz.

Gelişmiş gürültü engelleme seçenekleri

Ai Lİfe uygulamasına giderek bu seçenekler arasında seçim yapabiliyor, sonrasında kulaklığınıza gerçekleştireceğiniz dokunuşlarla gürültü engellemeyi aktifleştirebiliyor ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Freebuds Pro’daki gürültü engelleme teknolojisi, şimdiye dek kullandığımız kulaklıklar arasında belki de en iyisiydi. Özellikle metro ve otobüs gibi gürültülü ortamlarda bile neredeyse hiçbir dış etkene maruz kalmadan müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz.

Farkındalık modunu aktifleştirmelisiniz

Şimdi biraz da dokunuşlar ve verilen cevaplardan söz edelim. Huawei’nin patentli hareket algoritması sayesinde cihazın kullanımı rahat.

Sağ ya da sol kulaklığa bir kez sıkıştırarak dokunursanız şarkı duruyor, tekrar yaparsanız kaldığı yerden devam ediyor.

İki kez sıkıştırma hareketini yaparsanız bir sonraki şarkıya geçiyor. Üç kez arka arkaya sıkıştırarak önceki şarkıya geri dönebilir, bir kez uzunca sıkıştırırsanız da gürültü modunu açabilir ya da kapatabilirsiniz. İsterseniz sanal asistanı aktifleştirme seçeneğiniz de var.

Zaten siz kulaklığı sıkıştırdığınızda, “tık” sesini de duyuyor ve doğru hamle yaptığınızı anlıyorsunuz.

Peki ya sesleri nasıl yükseltip alçaltacağız. Bunlar için de parmağınızla yukarıya ya da aşağıya doğru kaydırma hareketi yapmalısınız.

Tek kulaklığı çıkarınca müzik otomatikman duruyor mu diye sorarsanız, evet, duruyor.

Peki ya kulaklığın ses kalitesi nasıl?

Ürünün gürültü engelleme tarafında şimdiye dek gördüğümüz en başarılı ürünlerden biri olduğunu söylemiştik.
Buna ek olarak, yaptığımız telefon görüşmeleri itibarıyla da şimdiye dek gördüğümüz en iyi ses kalitelerinden birini sunduğunu söylememiz gerekiyor. Mikrofon sistemi gayet iyi çalışıyor. Ve aynı kalite, müzik dinleme tarafında da geçerli. Temiz tiz’ler ve derin bass’lar sayesinde farklı türde müzikleri keyifle dinleyebilirsiniz.

Ve gelelim pil tarafına. Her bir kulaklıkta 55mah ve taşıma kutusunda da 580mAh pil yer alıyor. Kulaklıklar, tek şarj ile aktif gürültü engelleme modu açıkken 4 saat, kapalIyken de 7 saate kadar müzik deneyimi sunuyor.

Arama tarafına baktığımızda ise, gürültü engelleme aktifken 2.5, kapalıuyken de yaklaşık 3 saate kadar kulanım sunabiliyor. Tabii kutudaki şarj faktörünü de göz önüne aldığımızda, tek tam şarj ile ürünü 1 hafta kullanmanız muhtemel. Tabii kullanım alışkanlıklarınıza göre bu sürede değişiklikler olabilir.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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