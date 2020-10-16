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AirPods Studio tanıtım tarihi ile birlikte ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

iPhone 12 etkinliğinde yer almayan AirPods Studio için beklenen tarih belli olmuş olabilir. iPhone 12 hakkında birçok sızıntıya imza atan Jon Prosser, bu kez Apple'ın üreteceği iddia edilen ilk kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Studio'nun tanıtım tarihini paylaştı.

AirPods Studio tanıtım tarihi ile birlikte ortaya çıktı!

Apple AirPods Studio ismine aslında hiç de yabancı değiliz. Zira, iPhone 12 sızıntılarının yapıldığı günlerde AirPods Studio'ya dair söylentiler de karşımıza çıkıyordu. Bu söylentilerin baş aktörü ise Apple hakkındaki başarılı sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser'dı. Prosser, AirPods Studio'nun bir 3D render görüntüsünü de paylaşarak söylentilerin ayyuka çıkmasını sağlamıştı. Fakat iPhone 12 ailesinin ortaya çıkmasıyla Prosser da tahminlerinde değişikliğe gitti. Ünlü sızıntı kaynağı, AirPods Studio'nun Apple'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle ertelendiğini belirtti. Prosser şimdi ise AirPods Studio tanıtım tarihi ile karşımıza çıktı.

İŞTE JON PROSSER'A GÖRE AİRPODS STUDİO'NUN TANITIM TARİHİ

Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden ''One More Thing'' imasıyla bir tweet yayınladı. Prosser tweetinde ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili Mac'in kasım ayında sahne alacağını söyleyerek, AirPods Studio'nun 16 Mart 2021 Salı günü tanıtılacağını iddia etti. Prosser'a göre Apple kulak üstü kablosuz kulaklığı için bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik şimdiki planlara göre tıpkı WWDC 2020 veya Apple Event gibi çevrimiçi olacak gerçekleşecek.

AİRPODS STUDİO FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

AirPods Studio'nun özellikleri hakkında çok detaylı sızıntılar yok. Ancak yine Prosser'ın bahsettiğine göre kulaklık lüks hem de spor iki farklı modele sahip olacak. Lüks modelde deri ve metal gibi materyaller kullanılacak. Lüks AirPods Studio fiyatı için ise 599 dolarlık bir etiket konuşuluyor. Spor model ise daha temel materyallerle 349 dolardan çıkabilir deniliyor.

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