AirPods Studio tanıtım tarihi ile birlikte ortaya çıktı!

Apple AirPods Studio ismine aslında hiç de yabancı değiliz. Zira, iPhone 12 sızıntılarının yapıldığı günlerde AirPods Studio'ya dair söylentiler de karşımıza çıkıyordu. Bu söylentilerin baş aktörü ise Apple hakkındaki başarılı sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser'dı. Prosser, AirPods Studio'nun bir 3D render görüntüsünü de paylaşarak söylentilerin ayyuka çıkmasını sağlamıştı. Fakat iPhone 12 ailesinin ortaya çıkmasıyla Prosser da tahminlerinde değişikliğe gitti. Ünlü sızıntı kaynağı, AirPods Studio'nun Apple'ın yaşadığı sorunlar nedeniyle ertelendiğini belirtti. Prosser şimdi ise AirPods Studio tanıtım tarihi ile karşımıza çıktı.
Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden ''One More Thing'' imasıyla bir tweet yayınladı. Prosser tweetinde ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili Mac'in kasım ayında sahne alacağını söyleyerek, AirPods Studio'nun 16 Mart 2021 Salı günü tanıtılacağını iddia etti. Prosser'a göre Apple kulak üstü kablosuz kulaklığı için bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik şimdiki planlara göre tıpkı WWDC 2020 veya Apple Event gibi çevrimiçi olacak gerçekleşecek.
Okay, how about “One More Thing” ?— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020
After this November ARM Mac event, the next Apple Event (currently a digital event) will happen on Tuesday, March 16, 2021 ????
Event headliner will be AirPods Studio (B515) https://t.co/UxqQr6je1c pic.twitter.com/oCxVhg3owb
AirPods Studio'nun özellikleri hakkında çok detaylı sızıntılar yok. Ancak yine Prosser'ın bahsettiğine göre kulaklık lüks hem de spor iki farklı modele sahip olacak. Lüks modelde deri ve metal gibi materyaller kullanılacak. Lüks AirPods Studio fiyatı için ise 599 dolarlık bir etiket konuşuluyor. Spor model ise daha temel materyallerle 349 dolardan çıkabilir deniliyor.
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