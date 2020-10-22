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AirPods Studio'ya şimdiden rakip: Huawei FreeBuds Studio tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Huawei Mate 40 etkinliğinde Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulak üstü kulaklığını da tanıttı. Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı, daha tanıtılmayan ancak tanıtılacağı söylenen Apple imzalı AirPods Studio'ya şimdiden rakip olacağa benziyor. İşte Huawei FreeBuds Studio'nun özellikleri ve fiyatı.

AirPods Studio'ya şimdiden rakip: Huawei FreeBuds Studio tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate 40 etkinliğinde sadece akıllı telefonlarını tanıtmadı. Etkinlikte Huawei Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus ile birlikte Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulak üstü kulaklığı da görücüye çıktı.

HUAWEİ FREEBUDS STUDİO ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds Studio beklendiği üzere 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Kulaklığın arkasında ise Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. 40 mm sürücülerle gelen Huawei FreeBuds Studio, 24bit / 96kHz yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, 6 adet mikrofonuyla birlikte telefon görüşmelerini mümkün kılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2 teknolojisi Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulak üstü kulaklıkta karşımıza çıkıyor. Son olarak kulaklığın 7 mm'lik ince ve çelik bir gövdeye sahip olduğunu belirtelim.

Huawei FreeBuds Studio fiyatı

Kablosuz kulak üstü kulaklıkların en önemli detaylarından biri de pili. Huawei ise FreeBuds Studio'da iki adet 410 mAh pil kullanmış durumda. Bu piller Huawei'nin iddiasına göre 24 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. 10 dakikalık şarj ise 5 saat müzik dinleyecek kadar enerji sağlıyor. Huawei FreeBuds Studio dokunmatik yüzeyi ile birçok kontrolü gerçekleştirebiliyor.

Huawei FreeBuds Studio özellikleri

HUAWEİ FREEBUDS STUDİO FİYATI

Huawei FreeBuds Studio'nun fiyatı 299 euro olarak belirlendi. Huawei FreeBuds Studio'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak beklentiler, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığın Türkiye'de de satışa sunulacağı yönünde.

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Huawei Mate 40 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatıHuawei Mate 40 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
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