Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...

Apple'ın her ürünü gibi hem eski hem yeni nesil versiyonuyla adından sık sık söz ettiren AirPods, yüksek ses kalitesi, etkili gürültü önleme, tere ve diğer sıvılara karşı dayanıklılık gibi etkileyici özelliklerin yanı sıra diğer cihazlarla mükemmel senkronizasyon; çalınma, kaybolma ihtimaline karşı gelişmiş önlemler ve kişiselleştirilebilir yapısıyla da dikkat çekiyor. İşte Airpods ile ilgili bilmeniz gereken pratik ve ilginç özellikler...

SİRİ ÖZELLİKLERİNİ AIRPODS KULAKLIKLARINIZLA DA KULLANABİLİRSİNİZ

AirPods kulaklarınız da tıpkı diğer birçok Apple cihazında olduğu gibi Siri özelliklerinden faydalanabilmenizi sağlıyor. Örneğin; yalnızca "Hey Siri" diyerek ses seviyesini ayarlayabilir, şarkı değiştirebilir, arama yapabilir ya da yol tarifi alabilirsiniz. Tüm bunlar için Siri özelliğini aktif hale getirdikten sonra isteklerinizi AirPods kulaklıklarınız ve basit cümleler aracılığıyla dile getirmeniz yeterli.

TELEFONUNUZA BAKMADAN ARAYAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

iPhone'da yer alan "Aramaları Duyur" seçeneği sayesinde AirPods üzerinden arayan kişinin kim olduğunu sesli bir şekilde öğrenebilir, böylece arama esnasında telefonunuza bakmak zorunda kalmazsınız. Bu özelliği aktif hale getirmek içinse Ayarlar - Telefon - Aramaları Duyur özelliğini etkinleştirmeniz yeterli oluyor.