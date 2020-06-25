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Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 12:53 | Son Güncelleme

Dünya çapında en çok satılan ve en ünlü kablosuz kulaklık modeli olan AirPods, ister istemez özellikleriyle de merak konusu olmayı başarıyor. Sade tasarımı, kablosuz şarj kutusu ve dayanıklı yapısı Apple AirPods'un ilk dikkat çeken detayları olsa da ikonik kulaklık modeli, aslında birçok farklı özelliği beraberinde getiriyor.

Airpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Cihazınız kaybolursa...

Apple'ın her ürünü gibi hem eski hem yeni nesil versiyonuyla adından sık sık söz ettiren AirPods, yüksek ses kalitesi, etkili gürültü önleme, tere ve diğer sıvılara karşı dayanıklılık gibi etkileyici özelliklerin yanı sıra diğer cihazlarla mükemmel senkronizasyon; çalınma, kaybolma ihtimaline karşı gelişmiş önlemler ve kişiselleştirilebilir yapısıyla da dikkat çekiyor. İşte Airpods ile ilgili bilmeniz gereken pratik ve ilginç özellikler...

SİRİ ÖZELLİKLERİNİ AIRPODS KULAKLIKLARINIZLA DA KULLANABİLİRSİNİZ

AirPods kulaklarınız da tıpkı diğer birçok Apple cihazında olduğu gibi Siri özelliklerinden faydalanabilmenizi sağlıyor. Örneğin; yalnızca "Hey Siri" diyerek ses seviyesini ayarlayabilir, şarkı değiştirebilir, arama yapabilir ya da yol tarifi alabilirsiniz. Tüm bunlar için Siri özelliğini aktif hale getirdikten sonra isteklerinizi AirPods kulaklıklarınız ve basit cümleler aracılığıyla dile getirmeniz yeterli.

TELEFONUNUZA BAKMADAN ARAYAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

iPhone'da yer alan "Aramaları Duyur" seçeneği sayesinde AirPods üzerinden arayan kişinin kim olduğunu sesli bir şekilde öğrenebilir, böylece arama esnasında telefonunuza bakmak zorunda kalmazsınız. Bu özelliği aktif hale getirmek içinse Ayarlar - Telefon - Aramaları Duyur özelliğini etkinleştirmeniz yeterli oluyor.

KAYBOLAN AIRPODS KULAKLARINIZI BULMANIN DA KOLAY YOLU VAR

AirPods ile birlikte kullandığınız iPhone, iPad ya da iPod Touch cihazlarından herhangi birinde iPhone'umu Bul özelliğini aktifleştirdiyseniz harita üzerinde AirPods kulaklıklarınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Airpods kulaklıklarınızı kaybettiğinizde Bluetooth ile Apple cihazlarınızdan birine bağlı ise iPhone'umu Bul özelliğiyle ses de çalabilirsiniz. Bu da yine Apple ve Airpods'un fazlasıyla işe yarayan özellikleri arasında yer alıyor.

AIRPODS KULAKLIKLARINIZ İLE IPHONE VE MAC ARASINDA GEÇİŞ YAPIN

AirPods kulaklıklarınızı yalnızca iPhone ile değil; oldukça kestirme bir yoldan Mac bilgisayarlarınızla da kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Mac'inizdeki menü çubuğundan ses seviyesi kestirmesini ayarlamalı, ardından ses seviyesi simgesinden ses kaynağı olarak AirPods kulaklıklarınızı seçmelisiniz. Bu özelliği Mac'inizde müzik dinlerken hızlı bir şekilde kulaklığa geçiş yapmak için kullanabilirsiniz.

AIRPODS'U ICLOUD HESABINIZA BAĞLI OLMAYAN BİR CİHAZDA DA KURABİLİRSİNİZ

Söz konusu AirPods kulaklıklar olunca sürekli Apple markasına ait ürünlerle olan senkronizasyonundan bahsedilse de bu gelişmiş kulaklık modelini farklı cihazlarla da verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. iCloud hesabınıza bağlı olamayan bir cihazla AirPods'u eşleştirmek için öncelikle kulaklıkları kutusuna yerleştirin. Ardından kutunun kapağını açın ve kutunun arkasındaki kurulum düğmesine beyaz yanıp sönmeye başlayana kadar basın. Son olarak istediğiniz cihazda Bluetooth aygıtı kurma adımlarını tamamlayın.

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