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AirPods'un yenilenen modeli AirPods 2 n11.com'da satışta

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:48 | Son Güncelleme

n11.com Apple’ın kulaklığı AirPods modelinin ikinci neslini satışa açtı

İSTANBUL (AA) - n11.com, kablosuz kulaklık deneyimi bir üst seviyeye taşıyan AirPods’un ikinci neslini teknolojiseverlerle buluşturuyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, sadelik ve teknolojinin birlikteliğinden oluşan Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’un ikinci nesli AirPods 2 n11.com’da bin 89 TL'den satışa sunuluyor.

Yaklaşık 3 senenin ardından tüketicilerle buluşan yeni AirPods modeli akıllı gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkıyor.

4 gram ağırlığıyla performans sağlayan AirPods 2, tek şarjla 5 saate kadar dinleme süresi ve 3 saate kadar konuşma süresi özelliğiyle geliyor.

Sadece 15 dakika şarj ile 3 saate kadar dinleme süresi sunan ve yeni kablosuz şarj kutusu ile 24 saatten fazla pil ömrü ile gelen model kesintisiz müzik deneyiminin adresi oluyor. Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods 2 sesle Siri aktivasyonuna da olanak verirken kullanıcıların oyun oynarken karşı karşıya geldiği ses gecikmesini yüzde 30 azaltıyor.

2 yıl boyunca Apple Türkiye garantisi ile gelen model, tek bir dokunuşla açılıyor ve kulaklık kulaktan çıkartıldığında müziği durduruyor.

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