AirPort Express hala güncelleme alıyor

Apple, Nisan ayında AirPort ailesinin fişin çektiğini açıklamıştı. Apple Store’dan da satıştan kaldırılan AirPort ailesi, enterasan bir şekilde güncellemeler ile güncel teknolojileri desteklemeye devam ediyor. Cupertino merkezli firma bugün AirPort için sürpriz bir şekilde güncelleme yayınladı.
AirPlay 2 desteği için iPhone ve iPad sahipleri iOS 11.4 güncellemesini beklemişti. AirPlay 2 sayesinde birden fazla kablosuz hoparlöre aynı anda yayın yapılabiliyordu. AirPlay’in ilk sürümünü destekleyen AirPort, aldığı güncelleme ile AirPlay 2 desteğine kavuştu.
AirPort Utility uygulaması üzerinden yüklenebilen sürüm 7.8 güncellemesi ile AirPlay 2 dışında başka bir yenilik sisteme eklenmiyor. AirPort Utility uygulamasının iOS ve macOS sürümlerinin bulunduğunu ancak uygulamanın iPhone X desteğinin bulunmadığını belirtelim.
Apple’ın router çözümünü olan AirPort’u neden satıştan çektiği halde güncellediği henüz bilinmiyor. AirPort yerine farklı router çözümlerine Apple Store’da yer veren Apple’ın, yakın zamanda ağ ürünü tanıtması beklenmiyor.
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