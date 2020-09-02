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AirPower gibi: Samsung Trio kablosuz şarj cihazını tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Samsung, düzenlediği etkinlik ile üç akıllı cihazı aynı anda kablosuz şarj edebilen Samsung Trio kablosuz şarj cihazını duyurdu. Kablosuz şarj cihazı Apple'ın üretmek isteyip daha sonra vazgeçtiği AirPower'a oldukça benziyor. Peki Samsung Trio kablosuz şarjın özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

AirPower gibi: Samsung Trio kablosuz şarj cihazını tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung, kablosuz şarj teknolojisini hem akıllı telefonlarında hem saatlerinde hem de kablosuz kulaklıklarında sunuyor. Böylece kendi içinde bir kablosuz şarj ekosistemi yaratan Samsung, yeni bir çözüm üretmek için kollarını sıvadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Samsung'un etkinliğinde gördüğümüz Samsung Trio kablosuz şarj cihazı ortaya çıktı.

SAMSUNG TRİO İLE BİRÇOK CİHAZI KABLOSUZ ŞARJ EDECEK

Samsung Trio, Qi şarj standardını destekleyen bir kablosuz şarj standı. Böylece Samsung dışındaki diğer markaların ürünleri de Samsung Trio'da şarj edilebiliyor. Örneğin; iPhone 11'i Samsung Trio ile şarj etmek mümkün. Cihazların doğru bir şekilde yerleştirilmesi için tasarımda çalışmalar yapan Samsung, böylece üç farklı cihazın aynı anda şarj olmasını sağlıyor. Aşağıda aynı anda kablosuz şarj olan Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3'ü görmek mümkün. Samsung Trio bu haliyle bize Apple'ın üretmek isteyip bazı sorunlar nedeniyle iptal ettiği AirPower şarj cihazını anımsatıyor.

Samsung Trio

İŞTE SAMSUNG TRİO'NUN FİYATI

Trio kablosuz şarj cihazı, Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre 99 eurodan satışa sunulacak. Şarj cihazının ne zaman çıkacağı ve Türkiye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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