AirPower için müjdeli bir haber geldi

Bugün ise Apple imzalı kablosuz şarj matı bekleyenlere müjdeli bir haber geldi. Apple’ın 2020’nin Eylül ayında düzenleyeceği iPhone 12 etkinliğinde AirPower‘ın yeninden sergileneceği ve bu sefer satışa sunulacağı söyleniyor.
iPhone X ve iPhone 8 modellerine güç veren Apple A11 Bionic yonga seti ile üretilecek olan bu kablosuz şarj matı, ısınmayı engelleyecek ve akımın daha doğru bir şekilde verilmesini sağlayacak. Apple A10 yonga setinde sorunlar yaşayan Apple’ın, A11 ile bu sorunların üstesinden geleceği söyleniyor.
Çıktığında piyasanın en güvenli kablosuz şarj matı olacak olan bu modelin Apple Watch uyumunun kaldırılacağını düşünüyoruz. Apple Watch’un şarj mantığı biraz farklı çalışıyor. Bu yüzden kablosuz şarj matında güvenli bir şekilde şarj edebilmek biraz zor. Ancak Apple, bu standartı Apple Watch Series 6 ile değiştire de bilir.
iPhone X ve sonrası tüm iPhone modelleri ile uyumlu olacak olan kablosuz şarj matı AirPods 2. nesil ve sonrası modellere de destek verecek. Qi sertifikası sayesinde diğer Android telefonları da şarj edecek olan bu şarj matı rakiplerine göre biraz pahalı olacak.
Piyasada 400 TL civarında oldukça kaliteli kablosuz şarj matları yer alıyor. Ancak Apple, bu fiyatı 1.000 TL seviyesine kadar çıkaracak gibi görünüyor. 2020 sonunda tekrardan tanıtılacak olan kablosuz şarj matının 2021 başında ülkemizde satışa sunulacağını düşünüyoruz.
Kurlar böyle giderse 1.000 TL seviyesi bile bizler için hayal bile olabilir. Bakalım Türkiye pazarında zor günler geçiren Apple, diğer ülkelere uyguladığı bölgesel fiyatlandırma politikasına önümüzdeki yıl geçiş yapacak mı?
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