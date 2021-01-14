AirTags'e şimdiden rakip: Samsung Galaxy SmartTag takip cihazı duyuruldu!

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde sadece Galaxy S21 ailesi tanıtılmadı. Samsung Galaxy S21 ailesi için önem arz eden Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığını da etkinlikte görücüye çıkardı. Fakat Galaxy Buds Pro'nun hemen ardından bir cihaz daha Samsung tarafından sahneye çıkartıldı; Bu cihaz, Samsung Galaxy SmartTag takip cihazı oldu.

GALAXY SMARTTAG ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Galaxy SmartTag'i kaybolan eşyalarınızı bulmanın yeni bir yöntemi olarak anlatmak mümkün. Cihazı kaybolması muhtemel bir nesneye taktığınızda internet üzerinden o nesneyi bulabiliyor, yerini öğrenebiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 LE modülünü temel alan Galaxy SmartTag, SmartThings Find uygulamasıyla eşleştirildikten sonra telefon üzerinden cihazın konumunu gösterebiliyor ve ses dahi çıkartmasını sağlayabiliyor.

GALAXY SMARTTAG FİYATI

Pille çalışan cihazlar Samsung'un aktardığına göre tek bir pil ile 280 gün boyunca kullanılabiliyor. Android 8 ve üstü Galaxy telefonlarda kullanılabilen Galaxy SmartTag'in adet fiyatı 29,99 dolar, çift fiyatı 49.99 dolar ve dörtlü fiyatı 84.99 dolar olacak. Siyah, beyaz, yeşil ve pembe renk seçenekleri ile olan cihazların tekli modelleri 29 Ocak'ta piyasaya çıkacak.

