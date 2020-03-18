AİS açıldı ve YKS geç başvuru dönemi başladı! YKS geç başvuru nasıl yapılır?

Bugün vey yarın yani 18-19 Mart tarihleri YKS için geç başvuru dönemi. Normal başvuru dönemini kaçıranlar veya fikir değiştirip sınava girmeye geç karar verenlerin 19 Mart Perşembe saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki YKS geç başvuru dönemi ne zaman ve geç başvuru nasıl yapılır?

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru ÖSYM'nin sisteminde geçerli bir fotoğrafınız varsa (Son 500 günde çekilmiş) AİS yani Aday İşlemleri Sistemi'nden başvuru yapabilirsiniz. Fotoğrafınız yoksa bir ÖSYM merkezine başvurmanız gerekmektedir. Başvuru için AİS' aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YKS başvurusu için tıklayınız

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Geç başvuru ücreti normal başvuru döneminde ödenenden fazladır ve her bir sınav için 105 TL’dir. Ayrıca geç başvuru ücreti bankalara değil direkt olarak ÖSYM’nin sitesi üzerinden yatırılıyor. Adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de sınav ücretini yatıracaklar.

YKS NE ZAMAN, SINAV ERETELENECEK Mİ?

Koronavirüs nedeniyle bazı sınavlar ve etkinlikler iptal edilmekle beraber henüz 21 Haziran’da yapılacak YKS ile ilgili bir erteleme kararı açıklanmadı.

