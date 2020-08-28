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Ajan 47 geri döndü: Hitman Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

OYUN HABERLERİ  | 28.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Hitman oldu. Ajan 47 ile maceradan maceraya atladığımız Hitman, Epic Games Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Ancak Epic Games Store'un bu haftaya yönelik tek ücretsiz oyunu Hitman de değil.

Ajan 47 geri döndü: Hitman Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vererek bir anda tüm ilgiyi kendi üzerine çekmişti. Şu sıralar Apple ile sorunlar yaşayan Epic Games'in sahibi olduğu Epic Games, oyun mağazasına ise bu sorunun olumsuzluklarını yansıtmadı. Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu haftayı da boş geçmeyerek iki oyunu daha ücretsiz hale getirdi. Bu oyunlar biri ise Hitman oldu.

HİTMAN EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Hitman, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. IO Interactive'in ünlü oyunu Hitman, sürekleyici bir oynanış ile dikkat çekiyor. Ajan 47 Hitman'de Marakeş, Bangkok, Paris, Kolorado ve Hokkaido gibi bölgelerde bulunarak hedefini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Oyunun normal fiyatı ise 260 TL.

Hitman

Hitman dışında, Shadowrun Collection da Epic Games Store da artık ücretsiz. Bu oyun paketi, Shadowrun serisinin üç farklı oyununu içeriyor. Shadowrun serisinde çarpık kentleşmenin yaygın olduğu mega şehir Seattle'da gizemli bir katili arama mücadelesi yer alıyor. Bu mücadelede dikkatli olmanız ve düşmanlara karşı her zaman tetikte olmanız gerekiyor.

Shadowrun collection

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Epic Games Store ücretsiz oyunları 3 Eylül'e kadar indirilebilecek. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize eklediğinizde de sonsuza dek sizin olacak. Epic Games Store'dan oyun indirmek ise gayet basit.

EPİC GAMES STORE'DAN ÜCRETSİZ OYUN NASIL İNDİRİLİR?

  • Epic Games Store ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Epic Games hesabınızın olması şart.
  • Eğer bir Epic Games hesabınız yoksa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hemen kendinize bir Epic Games Store hesabı alın.
  • EPİC GAMES STORE HESABI ALMAK İÇİN TIKLAYIN
  • Eğer bir hesabınız varsa Epic Games Store ana sayfası veya Epic Games Launcher üzerinden hesabınıza giriş yapın.
  • Aşağıdaki linke tıklayın veya Epic Games Store ana sayfasından ücretsiz oyunlar seçeneğine basın.
  • EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN
  • Ücretsiz olan oyunlardan birini seçin.
  • Sağ altta yer alan yükle tuşuna basın.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
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