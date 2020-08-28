Ajan 47 geri döndü: Hitman Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vererek bir anda tüm ilgiyi kendi üzerine çekmişti. Şu sıralar Apple ile sorunlar yaşayan Epic Games'in sahibi olduğu Epic Games, oyun mağazasına ise bu sorunun olumsuzluklarını yansıtmadı. Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games, bu haftayı da boş geçmeyerek iki oyunu daha ücretsiz hale getirdi. Bu oyunlar biri ise Hitman oldu.

HİTMAN EPİC GAMES STORE'DA ÜCRETSİZ

Hitman, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. IO Interactive'in ünlü oyunu Hitman, sürekleyici bir oynanış ile dikkat çekiyor. Ajan 47 Hitman'de Marakeş, Bangkok, Paris, Kolorado ve Hokkaido gibi bölgelerde bulunarak hedefini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Oyunun normal fiyatı ise 260 TL.

Hitman dışında, Shadowrun Collection da Epic Games Store da artık ücretsiz. Bu oyun paketi, Shadowrun serisinin üç farklı oyununu içeriyor. Shadowrun serisinde çarpık kentleşmenin yaygın olduğu mega şehir Seattle'da gizemli bir katili arama mücadelesi yer alıyor. Bu mücadelede dikkatli olmanız ve düşmanlara karşı her zaman tetikte olmanız gerekiyor.